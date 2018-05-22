У Порошенко обратились к Кабмину из-за ряда отравлений школьников неизвестными веществами

Представительница президента в Верховной Раде Ирина Луценко 22 мая заявила, что Кабинет министров должен выработать механизм предотвращения и реагирования на ситуации с массовыми отравлениями школьников посредством распыления неизвестных веществ.

Свое заявление Луценко сделала с трибуны парламента на пленарном заседании, выступая от имени фракций "Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт", сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы бы очень просили Кабинет министров организовать ведомственную группу, межведомственный координационный совет для того, чтобы выработать механизм реагирования на такие случаи", – сказала представительница президента.

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Обращаюсь от всего парламента к Кабинету министров, ГСЧС, МВД организоваться и выработать механизм, чтобы обезопасить детей Украины от такой ситуации, которая складывается, от хаоса, паники и отравлений,

– добавила Луценко.

Напомним, 21 мая из школы №6 в Николаеве эвакуировали 400 детей из-за резкого запаха неизвестного вещества, которое распылили неустановленные лица. 36 школьников были госпитализированы в больницу. Двое из них попали в реанимационное отделение для наблюдения.



По факту распыления неизвестного аэрозоля в школе Николаева полиция открыла дело по статье "хулиганство". 22 мая всех детей выпишут из больницы.



К слову, похожий случай произошел 8 мая на утренней линейке в черкасской школе №8, где потеряли сознание сразу около 30 детей, а затем в больницу попали более 50 человек. Причиной отравления стало распыление неизвестного токсичного вещества.