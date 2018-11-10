У Порошенко отреагировали на информацию о выводе через его банк денег Януковича

В Администрации президента прокомментировали информацию о выводе миллиардов гривен экс-президента Виктора Януковича через "Международный инвестиционный банк", контрольный пакет акций которого принадлежит Петру Порошенко.

Об этом сообщает УНИАН.

24 канал сообщал, что журналисты программы "Схемы" выяснили, что почти 2 миллиарда гривен, которые лежали в банке ВБР сына экс-президента Януковича, вывели через Международный инвестиционный банк действующего президента Порошенко.

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Так, в комментарии АПУ рассказывается об успехах Генпрокуратуры о возврате в государственный бюджет денег Януковича, что якобы свидетельствует "о последовательном курсе власти на возвращение в бюджет всех государственных ресурсов, незаконно присвоенных Януковичем и другими топ-лицами его режима".

Однако в АПУ поскупились на комментарии относительно самого вопроса вывода денег Януковича.

Пресс-служба АПУ не имеет прав комментировать конкретные уголовные дела, как, кстати, и операционную деятельность коммерческих банков. Важно, что все решения принимаются в рамках закона с соблюдением норм уголовно-процессуального законодательства. Окончательные решения остаются за судами и являются обязательными к исполнению как государственными, так и частными структурами,

– говорится в сообщении.

В свою очередь в пресс-службе "Международного инвестиционного банка" подробнее разъяснили ситуацию. Там отметили, что упомянутые в расследовании "Схем" физические лица, через счета которых выводились деньги, открывали их на общих для всех клиентов условиях.

Такие условия являются публичными. АО "МИБ" не имело законных оснований для отказа в открытии счетов вышеупомянутым лицам,

– говорится в сообщении.

Там также отметили, что после зачисления денег на счета этих лиц работники банка проинформировали Госфинмониторинг о финансовых операциях клиентов, содержащих признаки, предусмотренные законом "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения". В банке сообщили, что эти деньги были заблокированы на счетах.

"Выполняя решения суда об отмене ареста средств, АО "МИБ"не имело права ставить под сомнение законность судебных решений и препятствовать клиентам в дальнейшем распоряжаться своими средствами, которые признаны судом, как законно приобретенные. Сегодня на счетах в банке арестованы более 200 миллионов гривен, дальнейшая судьба которых должна решаться правоохранительными и судебными органами", – сообщили в "МИБ".