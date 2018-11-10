17:36
10 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ УСИК – БЕЛЬЮ ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Путинский шпионаж. "Подарок" ветеранам
      Вєсті Кремля
      21:41, 9 ноября
      Вести.UA. Модница Луценко. Слияние Бойко с Рабиновичем
      Вєсті.UA
      20:07, 9 ноября
      Прибыльное дело: как псевдоактивисты нещадно зарабатывают на украинцах
      ЦРУ
      09:00, 9 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Реклама: от начала до 90-х
      Згадати все
      22:51, 9 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ УСИК – БЕЛЬЮ ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      У Порошенко отреагировали на информацию о выводе через его банк денег Януковича

      330 Читати новину українською
      У Порошенко отреагировали на информацию о выводе через его банк денег Януковича
      У Порошенко отреагировали на информацию о выводе через его банк денег Януковича / Схемы

      В Администрации президента прокомментировали информацию о выводе миллиардов гривен экс-президента Виктора Януковича через "Международный инвестиционный банк", контрольный пакет акций которого принадлежит Петру Порошенко.

      Об этом сообщает УНИАН.

      24 канал сообщал, что журналисты программы "Схемы" выяснили, что почти 2 миллиарда гривен, которые лежали в банке ВБР сына экс-президента Януковича, вывели через Международный инвестиционный банк действующего президента Порошенко.

      Читайте также: Луценко рассказал, при каких условиях конфискуют имущество Януковича

      Так, в комментарии АПУ рассказывается об успехах Генпрокуратуры о возврате в государственный бюджет денег Януковича, что якобы свидетельствует "о последовательном курсе власти на возвращение в бюджет всех государственных ресурсов, незаконно присвоенных Януковичем и другими топ-лицами его режима".

      Однако в АПУ поскупились на комментарии относительно самого вопроса вывода денег Януковича.

      Пресс-служба АПУ не имеет прав комментировать конкретные уголовные дела, как, кстати, и операционную деятельность коммерческих банков. Важно, что все решения принимаются в рамках закона с соблюдением норм уголовно-процессуального законодательства. Окончательные решения остаются за судами и являются обязательными к исполнению как государственными, так и частными структурами,
      – говорится в сообщении.

      В свою очередь в пресс-службе "Международного инвестиционного банка" подробнее разъяснили ситуацию. Там отметили, что упомянутые в расследовании "Схем" физические лица, через счета которых выводились деньги, открывали их на общих для всех клиентов условиях.

      Такие условия являются публичными. АО "МИБ" не имело законных оснований для отказа в открытии счетов вышеупомянутым лицам,
      – говорится в сообщении.

      Там также отметили, что после зачисления денег на счета этих лиц работники банка проинформировали Госфинмониторинг о финансовых операциях клиентов, содержащих признаки, предусмотренные законом "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения". В банке сообщили, что эти деньги были заблокированы на счетах.

      "Выполняя решения суда об отмене ареста средств, АО "МИБ"не имело права ставить под сомнение законность судебных решений и препятствовать клиентам в дальнейшем распоряжаться своими средствами, которые признаны судом, как законно приобретенные. Сегодня на счетах в банке арестованы более 200 миллионов гривен, дальнейшая судьба которых должна решаться правоохранительными и судебными органами", – сообщили в "МИБ".

      Теги: Новости Украины Новости политики Расследования Александр Янукович Коррупция Деньги Банки Виктор Янукович Петр Порошенко
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Поради психолога: зміни своє життя на краще – не роби, чого не хочеш!
      сегодня , 16:00 Поради психолога: зміни своє життя на краще – не роби, чого не хочеш!
      Блог Медіа
      Окупанти готують масштабні теракти у день псевдовиборів
      сегодня , 12:35 Окупанти готують масштабні теракти у день псевдовиборів
      Дмитро Снєгирьов
      Тест-драйв нового BMW Х5: впервые в Украине
      5 ноября , 16:00 Тест-драйв нового BMW Х5: впервые в Украине
      ВИЧ-СПИД: выгодный кому-то миф или реальная угроза?
      сегодня , 12:01 ВИЧ-СПИД: выгодный кому-то миф или реальная угроза?
      Тарас Пшеничний
      Луганск сегодня: даже в "праздник" сказать нечего
      сегодня , 08:40 Луганск сегодня: даже в "праздник" сказать нечего
      Ольга Черненко
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       12 октября , 13:25
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       7 ноября , 15:10
      Прогноз погоды на 23 июля: жара отступает
       23 июля 2017 , 06:30
      В Киеве открыли "Театр на Подоле"
       9 октября 2017 , 11:50
      Жданов: Давайте поблагодарим Хачериди, у россиян до сих пор истерика
       17 августа , 00:02
      Киевсовет принял новые правила парковки
       28 сентября , 15:45
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук