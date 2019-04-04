У Порошенко ответили на предложение сдать анализы в Eurolab: Зеленский избегает обследования

В штабе Петра Порошенко считают: Владимир Зеленский избегает независимого обследования на алкоголь и наркотики. Так, в команде действующего главы государства расценивают предложение кандидата в президенты Владимира Зеленского пройти общее медицинское обследование в клинике Eurolab.

Там добавляют, что смысл же медицинской экспертизы заключается в ее объективности, беспристрастности и доверии со стороны общества.

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Именно такого обследования по непонятным нам причинам и избегает кандидат Зеленский. Следует принимать во внимание, что владелец лаборатории "Евролаб" Андрей Пальчевский является политически заангажированной "звездой" каналов Виктора Медведчука. Кроме того, согласно сообщениям ряда авторитетных украинских СМИ, он открыто выражает свои симпатии к Владимиру Зеленскому. Все это означает, что Пальчевский не сможет объективно рассмотреть биологические пробы и образцы, отбираемые для анализа,

– говорится в официальном разъяснении штаба Порошенко.

Отметим, что действительно, из открытых источников известно, что выбор клиники Eurolab командой Владимира Зеленского не является случайным.

Пальчевский неоднократно выступал с поддержкой Зеленского на выборах в эфирах различных телеканалов. Среди прочих, чаще всего – на телеканале "Наш" (принадлежит экс-регионалу Евгению Мураеву), "112" (связывают с Виктором Медведчуком). Он даже выражал свою поддержку Зеленскому в эфире программы "60 минут" со скандальной Ольгой Скабеевой на росТВ.

Коротко об истории с дебатами Зеленского и Порошенко: в чем суть?После того, как экзит-полы показали, что во второй тур выборов проходят Зеленский и Порошенко, действующий президент вызвал шоумена на дебаты. Зеленский согласился, хотя вскоре после этого в его штабе начали искать всевозможные отговорки: мол, дебаты никому не интересны. Однако Зеленский снял видеоролик, в котором он вызвал Порошенко на дебаты и выдвинул условие, что дискуссия должна состояться на стадионе "Олимпийский". И Порошенко согласился, сняв видео в ответ со словами: "Стадион, так стадион".



Кроме того, Порошенко предложил Зеленскому вместе сдать анализ крови на наркотики и алкоголь в медпункте "Олимпийского". Но Зеленский отказался от сдачи анализов на стадионе, а взамен предложил вместе сдать эти тесты в лаборатории Eurolab 5 апреля в 8:00.



Сейчас Национальная общественная телерадиокомпания Украины готовится к проведению этих дебатов. Они точно должны произойти, ведь после подсчета ЦИК 100% голосов первого тура выборов, Зеленский и Порошенко официально прошли во второй тур. А дебаты проходят перед голосованием. На этот раз 19 апреля