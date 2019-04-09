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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      У Порошенко прокомментировали появление Путина на агитационных бордах кандидата в президенты

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      У Порошенко говорят, что не просили у Путина разрешения на размещение его изображения на рекламе президента
      У Порошенко говорят, что не просили у Путина разрешения на размещение его изображения на рекламе президента / Фото из социальных сетей

      Агитационные борды кандидата в президенты Петра Порошенко с изображением президента России Владимира Путина являются официальной рекламой, уплаченной из избирательного фонда политика. В штабе Порошенко говорят, что не просили у Путина согласия на использование его изображения. В рекламе.

      Жители Харьковщины 9 апреля заметили рекламные борды Порошенко, на которых его лицо изображено напротив лица Путина. На бордах также есть надпись "21 апреля. Решающий выбор".

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      Путин – вне закона. Он развязал войну против Украины. Он аннексировал Крым. Он убийца тысяч и тысяч украинцев,
      – заявили в штабе Порошенко.

      Там добавили, что задача такого рекламного сюжета – напомнить Украине, что в условиях таких внешних вызовов нужен сильный президент и верховный главнокомандующий, профессиональный, хорошо образованный и опытный дипломат, искусный переговорщик с высоким международным авторитетом.

      Сюжет борда не означает, что в команде Порошенко считают Зеленского агентом Путина. Категорически нет. Но мы твердо убеждены, что Путин мечтает о слабом, неподготовленном президенте, что позволит Кремлю взять Украину под контроль,
      – добавили в штабе Порошенко.

      Борды Порошенко с изображением Путина нарушают закон: почему?​Такая политическая реклама является нарушением закона "О рекламе". В законе указано, что а рекламе запрещено "помещать изображение физического лица или использовать его имя без письменного согласия этого лица". А еще закон гласит, что "участие в предвыборной агитации запрещается лицам, которые не являются гражданами Украины". Давал Путин согласие на использование своего изображения в рекламе Порошенко? Имеет ли Путин украинское гражданство? В публичном доступе утвердительный ответ на эти вопросы отсутствует.

      Когда второй тур выборов президента?​Второй тур выборов состоится в воскресенье, 21 апреля. Голосование продлится с 8:00 до 20:00. Лидерами первого тура выборов стали Владимир Зеленский (30,24% голосов) и Петр Порошенко (15,95%). Поэтому во втором туре украинцы именно между ними будут выбирать президента. Не забудьте с собой прихватить паспорт и временно изменить место голосования (если не планируете голосовать по месту прописки). Назвать имя нового президента Украины ЦИК должен до 1 мая.

       

       

      blog_ava
      Второй тур выборов президента: дата и прогнозы
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      Теги: Новости политики Новости Украины Петр Порошенко Выборы Президента 2019 Владимир Путин
      Источник: 24 канал
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