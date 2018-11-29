У Порошенко прокомментировали призыв Украины к Турции закрыть Босфор для России

Согласно конвенции Монтре о статусе Босфора, право закрывать или открывать пролив в одностороннем режиме имеет только Турция, а не мировое сообщество. А рассматривать возможность ограничения судоходства в проливе Турция может лишь в случае конфликта в Черном море.

Об этом в комментарии InfoResist рассказал представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин.

24 канал сообщал, что командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко заявил, что Украина будет просить Турцию закрыть пролив Босфор для курсирования российских судов в ответ на действия РФ в Азовском море.

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Другие страны, если будут блокировать Босфор, то я не думаю, что это полностью соответствует нормам международного морского права, потому что это фактически объявление войны уже Турции, это уже конфликт с Турцией. Поэтому здесь ключи от Босфора – у Анкары и формально, да, Турция имеет право это делать, но имеет ли она основания юридически это делать?,

– сказал Бабин.

По его словам, вопрос о возможном закрытии Босфорского пролива зависит от позиции МИД разных стран.

"Я буду в понедельник в Стамбуле, когда я прилечу, может, что-то новое расскажу", – добавил представитель президента.

Может ли Турция закрыть пролив Босфор для России?

Согласно конвенции Монтре, которая в 1936 году возобновила суверенитет Турции над проливами из Черного в Средиземное море, Турция в случае участия в войне, а также если она сочтет, что ей непосредственно угрожает война, имеет право разрешать или запрещать проход через проливы любых военных кораблей. Во время войны, в которой Турция не участвует, проливы должны быть закрыты для прохода военных судов любой воюющей страны.



Однако эксперты считают, что Турция вряд ли пойдет на обострение отношений с Россией из-за призыв Украины перекрыть Босфор для российских судов. Кроме того, Босфор можно закрывать для военных кораблей воюющих государств, а президент Украины сказал: "Мы ни с кем не собираемся воевать".

Почему Украина просит закрыть Босфор для России?

25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.



Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.



После этого Украина ввела в 10–и областях военное положение до 26 декабря. А Россия блокирует украинские суда и порты в Азовском море.