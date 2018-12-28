У Порошенко растет антирейтинг, поэтому во втором туре он проиграет, – эксперт

Эксперты отмечают, что у нынешнего президента Украины Петра Порошенко продолжает расти антирейтинг из-за того, что он не борется с коррупцией и даже прикрывает ее.

Такое мнение высказал эксперт, политолог Александр Солонтай в прямом эфире 24 каналу.

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По словам эксперта, наряду с проблемой войны и экономики, в Украине присутствует проблема коррупции, а Петр Порошенко вместо того, чтобы возглавить борьбу с ней и набрать на этом себе очков, стал одним из тех, кто прикрыл всех коррупционеров и очевидно не просто так.

Но общество это не оценило, поэтому до сих пор продолжает расти антирейтинг Порошенко. Если копнуть глубже в сегодняшние рейтинги, в которых Петр Алексеевич находится на втором месте, видно, что у него увеличился и антирейтинг. Поэтому во втором туре он проигрывает всем,

– заявил Солонтай.

Эксперт также отметил, что в Украине политика давно стала способом наживы и бизнеса. Для власти борьба с коррупцией – это увольнение сельских глав, однако на высшем уровне политики сознательно выжимают деньги из людей.

"Конечно, общество это знает. Даже, когда с людей требуют взятки, они понимают, что это система, которая ведет к верхушке власти. И Налоговая служба давным-давно является такой же – она всегда поднимала большие деньги", – сказал Солонтай.

К слову, Александр Солонтай отметил, что разочарование от того, кто пройдет во второй тур, может снизить явку до менее чем 50%. На определение людей сильно повлияют не столько объединение кандидатов, сколько олигархи. Коломойский, Ахметов, Пинчук, Фирташ, Медведчук – это реальные игроки на поле влияния на мнение людей. Они со своими каналами и другими медиаресурсами могут помочь вырасти кандидату, а могут и "утопить" его.