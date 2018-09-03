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У Порошенко убеждены, что в Раде найдутся голоса на внесение новых изменений в Конституцию

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Председатель фракции "БПП" в парламенте Артур Герасимов
Председатель фракции "БПП" в парламенте Артур Герасимов / 24 Канал

Для внесения изменений в Конституцию Украины в части закрепления евроатлантической интеграции и курса на Европейский союз необходимо не менее 300 голосов народных депутатов.

Вечером в понедельник Президент Петр Порошенко встречался по этому поводу с руководителями парламентских фракций и групп.

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В выступлении во время военного парада я подчеркнул, что собираюсь внести предложения, проект изменений в Конституцию, которые закрепляют необратимость цивилизационного выбора украинского народа – движения в ЕС и НАТО,
– напомнил Порошенко.

Он пояснил, что эти изменения предусматривают изменения в преамбулу, в 3 статьи и переходные положения.

Лидер фракции "Блока Петра Порошенко" в парламенте после встречи на Банковой в понедельник выразил убеждение, что для внесения этих изменений в Конституцию необходимое количество голосов в Раде найдется.

"Количество народных депутатов, представителей тех фракций и групп, которые поддержали внесение изменений в Конституцию в части закрепления евроатлантического курса и курса на ЕС, уже превышает 300", – отметил Герасимов.

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Вечером 3 сентября текст президентского проекта конституционных изменений о стремлении Украины в ЕС и НАТО уже появился на сайте Верховной Рады.

Теги: Новости Украины Новости политики НАТО Евросоюз Законодательство Конституция Блок Петра Порошенко Верховная Рада Петр Порошенко
Источник: 24 Канал
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