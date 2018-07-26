У принцессы Беатрис неожиданно обнаружили секретный профиль в Instagram: фотодоказательство

Членам королевской семьи запрещено иметь свою страницу в какой-либо из соцсетей. Для этого созданы специальные аккаунты Кенсингтонского дворца, которые введут только специалисты. Однако внучку британской королевы Елизаветы II принцессу Беатрис рассекретили и стало известно, что девушка является пользователем социальной сети Instagram.

Это стало известно благодаря близкой подруге принцессы модели Карли Клосс, которая опубликовала в сториз реакцию своей подруги на новости о ее помолвке с Джошуа Кушнером.

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Карли обозначила принцессу в Instagram как @beayork.

У принцессы Беатрис, правда, закрытый аккаунт, но на странице уже более 100 публикаций. Следовательно, девушка пользуется социальной сетью длительное время.

Отметим, что герцоги Йоркские – одни из немногих членов королевской семьи, которые присутствуют в социальных сетях. Так, отец принцессы Эндрю Йоркский и Беатрис уже давно присутствуют в Twitter. На социальных страницах она вообще рассказывает о благотворительной деятельности своей семьи.



Инстраграм Карли Клосс / Скриншот



Закритый аккаунт принцессы Беатрис в Instagram / Скриншот