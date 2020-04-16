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      У протоиерея РПЦ Бондаренко, который ездил с Кириллом вокруг Москвы, коронавирус

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      В протоиерея РПЦ Бондаренко обнаружили коронавирус / Телеграмм-канал Baza

      Коронавируса обнаружили в протоиерея Русской православной церкви Андрея Бондаренко. Он был один из организаторов поездки Патриарха Кирилла вокруг Москвы. Тогда предстоятель РПЦ из машины читал молитвы за спасение от коронавируса.

      О выявлении коронавирусной инфекции у протоиерея информирует телеграмм-канал Baza.

      Обратите внимание Все так или иначе умрем: в России епископ призвал ходить в храмы и не бояться вируса

      Руководитель протокола РПЦ Андрей Бондаренко болен коронавирусом. Он, если можно так выразиться, один из топ-менеджеров РПЦ,
      – говорится в сообщении.

      Бондаренко был одним из организаторов поездки Патриарха Кирилла вокруг Москвы. Он настоятель храма Спаса Нерукотворного Образа.

      Что известно о поездке Кирилла вокруг Москвы?В начале апреля Патриарх Кирилл ездил вокруг Москвы. Сидя в Мерседесе, он читал молитвы за спасение России от эпидемии коронавируса. Это транслировали в прямом эфире телеканала "Спас".

      Патриарх Кирилл ездит вокруг Москвы и молится за защиту от коронавируса: видео

      Обратите внимание! По состоянию на 16 апреля в РФ официально зафиксировали почти 28 000 случаев коронавируса. Умерли 232 человека, выздоровели – 2 300.

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости политики Религия Патриарх Кирилл РПЦ Новости России
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