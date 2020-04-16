У протоиерея РПЦ Бондаренко, который ездил с Кириллом вокруг Москвы, коронавирус
Коронавируса обнаружили в протоиерея Русской православной церкви Андрея Бондаренко. Он был один из организаторов поездки Патриарха Кирилла вокруг Москвы. Тогда предстоятель РПЦ из машины читал молитвы за спасение от коронавируса.
О выявлении коронавирусной инфекции у протоиерея информирует телеграмм-канал Baza.
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Руководитель протокола РПЦ Андрей Бондаренко болен коронавирусом. Он, если можно так выразиться, один из топ-менеджеров РПЦ,
– говорится в сообщении.
Бондаренко был одним из организаторов поездки Патриарха Кирилла вокруг Москвы. Он настоятель храма Спаса Нерукотворного Образа.
Что известно о поездке Кирилла вокруг Москвы?В начале апреля Патриарх Кирилл ездил вокруг Москвы. Сидя в Мерседесе, он читал молитвы за спасение России от эпидемии коронавируса. Это транслировали в прямом эфире телеканала "Спас".
Патриарх Кирилл ездит вокруг Москвы и молится за защиту от коронавируса: видео
Обратите внимание! По состоянию на 16 апреля в РФ официально зафиксировали почти 28 000 случаев коронавируса. Умерли 232 человека, выздоровели – 2 300.
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