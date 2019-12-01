У Путина анонсировали встречу с Зеленским: могут отойти в сторонку и поговорить там 30 минут

Формат встречи президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского станет известен ближе к дате саммита "нормандской четверки". В Кремле говорят, что встреча может поспособствовать тому, что будут найдены "развязки" в ключевых проблемных вопросах.

"Так или иначе Путин и Зеленский пообщаются. В случае Путина и Зеленского это гораздо важнее, чем антураж встречи. Каким будет антураж, каким будет формат, наверное об этом будет достигнута договоренность уже ближе к самой встречи", – сказал представитель президента России Дмитрий Песков , сообщает ТАСС.

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Можно предположить, что это будет встреча не ради того, чтобы все завести в тупик, а чтобы действительно попытаться найти какие-то решения,

– добавил представитель Путина.

В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что контакт Путина и Зеленского 9 декабря может позволить прояснить позицию Киева по минских соглашениях.

"Контакт будет, безусловно, полезен, потому что мы очень хотим понять, как все-таки после всех неоднозначных, противоречивых заявлений из Офиса Зеленского сам украинский лидер видит движение к выполнению минских договоренностей", – сказал Лавров, пишет ТАСС.

При этом он подчеркнул, что "бессмысленно гадать", насколько полномасштабной, полноформатной станет встреча двух президентов.

"Будет встреча в нормандском формате: 4 лидеры будут там вместе в одно и то же время. Как уже сказали в администрации президента, существует возможность разговора Путина и Зеленского. Он не будет формальным, потому что это произойдет "на полях" другого мероприятия", – глава МИД России.

Лавров обратил внимание, что во многом зависит от украинской стороны, будут ли президенты говорить об отношениях двух стран.

"Не мы сокращали двусторонние отношения, прерывали транспортное сообщение. Если украинская сторона, как сейчас многие эксперты в Киеве говорят, заинтересована в их восстановлении, думаю, что за нами "не заржавеет", – добавил он.

Формат и продолжительность встречи Путина и Зеленского будет зависеть от графика работы лидеров на саммите "нормандской четверки", сказал помощник президента России Юрий Ушаков, пишет ТАСС.

Есть намерение провести такую ​​двустороннюю встречу. Просто многое будет зависеть от того, как будет построен график работы самой "четверки". Даже могут отойти в сторонку вдвоем и поговорить там 30 минут, а могут полтора часа,

– сказал Ушаков.

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Что известно о предстоящей встрече Зеленского и Путина

Зеленский заявлял, что готов провести двустороннюю встречу с Путиным в рамках нормандского формата. Однако пока неизвестно, будет ли такая встреча вообще.

Накануне появилась информация, что Зеленский и Путин провели телефонный разговор. Как утверждают в пресс0служба Кремля, инициатором был украинский президент и происходил этот разговор на фоне грядущей встречи в нормандском формате.

Что известно о встрече в нормандском формате

Состоится она 9 декабря в Париже – впервые с 2016 года. Поговорят на встрече о разведении войск, обмене пленными, тексте формулы Штайнмайера и аннексии Крыма.

Предпосылками для проведения норманнского саммита стали разведения войск в Станице Луганской (завершилось 30 июня), Золотом (2 ноября) и Петровском (11 ноября). Также состоялось разминирование этих территорий и демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон. В итоге там должна разместиться будущая демилитаризованная зона.