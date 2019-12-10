У Путина хотят, чтобы приглашение переселенцев на переговорах в Минске согласовали с боевиками
Включение переселенцев с временно оккупированных территорий Донбасса в переговорный процесс в пределах Трехсторонней контактной группы в Минске необходимо согласовать с пророссийскими боевиками. Об этом заявил спикер президента России Дмитрий Песков.
Включить переселенцев с Донбасса ыв переговорный процесс в Минске 6 декабря на саммите в нормандском формате предложил Президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что в переговорах должны участвовать не только представители боевиков, но и те, кто был вынужден уехать из оккупированного Донбасса.
Читайте текст документа по итогам нормандской встречи
"Есть трехсторонняя группа, и любые изменения формата, конечно, их нельзя исключать. Но менять формат без согласования со всеми участниками, тремя сторонами в этой группе, тоже невозможно. И вряд ли это можно делать", – сказал Песков.
Он подтвердил, что участники нормандского саммита поднимали вопросы, которые касались "ДНР" и "ЛНР".
И, конечно, без их мнений, без учета их точек зрения, а главное – без так или иначе контакта Киева с этими представителями, конечно, решение весьма и весьма сложное,
– сказал спикер Путина.
Про что договорились участники нормандского саммита
- Полное и всеобъемлющее прекращение огня на Донбассе, которое должно стартовать до конца 2019 года.
- Три новых зоны разведения войск, где отвод состоится до конца марта 2020 года.
- Обмен пленными "всех на всех" до 31 декабря 2019 года.
- Мониторинговая миссия ОБСЕ должна перейти в режим работы 24/7 на Донбассе.
- Красный Крест должен получить полный доступ ко всем удерживаемым лицам.
- Откроют новые пункты пропуска на линии разграничения в течение 30 дней.
- Следующая встреча в нормандском формате – через 4 месяца, вероятно в Берлине.
- Украина также согласилась имплементировать в свое законодательство формулу Штайнмайера, чтобы начать подготовку к местным выборам на Донбассе.