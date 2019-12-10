У Путина хотят, чтобы приглашение переселенцев на переговорах в Минске согласовали с боевиками

Включение переселенцев с временно оккупированных территорий Донбасса в переговорный процесс в пределах Трехсторонней контактной группы в Минске необходимо согласовать с пророссийскими боевиками. Об этом заявил спикер президента России Дмитрий Песков.

Включить переселенцев с Донбасса ыв переговорный процесс в Минске 6 декабря на саммите в нормандском формате предложил Президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что в переговорах должны участвовать не только представители боевиков, но и те, кто был вынужден уехать из оккупированного Донбасса.

Читайте текст документа по итогам нормандской встречи

"Есть трехсторонняя группа, и любые изменения формата, конечно, их нельзя исключать. Но менять формат без согласования со всеми участниками, тремя сторонами в этой группе, тоже невозможно. И вряд ли это можно делать", – сказал Песков.

Он подтвердил, что участники нормандского саммита поднимали вопросы, которые касались "ДНР" и "ЛНР".

И, конечно, без их мнений, без учета их точек зрения, а главное – без так или иначе контакта Киева с этими представителями, конечно, решение весьма и весьма сложное,

– сказал спикер Путина.

Про что договорились участники нормандского саммита