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      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ДОПИНГ СКАНДАЛ В РОССИИ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      У Путина хотят, чтобы приглашение переселенцев на переговорах в Минске согласовали с боевиками

      51 Читати новину українською
      Дмитрий Песков / Getty Images

      Включение переселенцев с временно оккупированных территорий Донбасса в переговорный процесс в пределах Трехсторонней контактной группы в Минске необходимо согласовать с пророссийскими боевиками. Об этом заявил спикер президента России Дмитрий Песков.

      Включить переселенцев с Донбасса ыв переговорный процесс в Минске 6 декабря на саммите в нормандском формате предложил Президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что в переговорах должны участвовать не только представители боевиков, но и те, кто был вынужден уехать из оккупированного Донбасса.

      Читайте текст документа по итогам нормандской встречи

      "Есть трехсторонняя группа, и любые изменения формата, конечно, их нельзя исключать. Но менять формат без согласования со всеми участниками, тремя сторонами в этой группе, тоже невозможно. И вряд ли это можно делать", – сказал Песков.

      Он подтвердил, что участники нормандского саммита поднимали вопросы, которые касались "ДНР" и "ЛНР".

      И, конечно, без их мнений, без учета их точек зрения, а главное – без так или иначе контакта Киева с этими представителями, конечно, решение весьма и весьма сложное,
      – сказал спикер Путина.

      Про что договорились участники нормандского саммита

      • Полное и всеобъемлющее прекращение огня на Донбассе, которое должно стартовать до конца 2019 года.
      • Три новых зоны разведения войск, где отвод состоится до конца марта 2020 года.
      • Обмен пленными "всех на всех" до 31 декабря 2019 года.
      • Мониторинговая миссия ОБСЕ должна перейти в режим работы 24/7 на Донбассе.
      • Красный Крест должен получить полный доступ ко всем удерживаемым лицам.
      • Откроют новые пункты пропуска на линии разграничения в течение 30 дней.
      • Следующая встреча в нормандском формате – через 4 месяца, вероятно в Берлине.
      • Украина также согласилась имплементировать в свое законодательство формулу Штайнмайера, чтобы начать подготовку к местным выборам на Донбассе.
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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Нормандская встреча 2019 Минские договоренности Минск Владимир Путин Пророссийские боевики Оккупированные территории Война на Донбассе Украина – Россия Нормандский формат
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