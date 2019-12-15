00:20
16 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ ИТОГИ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: РосТВ остался без Зеленского. Путин хочет на дно
      Вєсті Кремля
      23:21, 14 декабря
      Вести.UA. Жир: Обновленные драки Верховной Рады. Зрадомер Зеленского
      Вєсті.UA
      19:01, 14 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ ИТОГИ 2019

      У Путина назвали условие продолжения транзита газа через Украину

      212 Читати новину українською
      Транзит газа: В Кремле назвали условие сохранения транзита

      Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит транзит газа через территорию Украины только в том случае, если будут сохранены условия экономической и коммерческой целесообразности для "Газпрома".

      Как отметил он в эфире одной из передач на пропагандистском "Первом канале", изначально российский президент Владимир Путин говорил, что Россия готова продолжать транспортировать газ через территорию Украины. И даже в условиях диверсификации путей поставок энергоресурсов потребителям Европы.

      Обратите внимание! Глава "Нафтогаза" рассказал о деталях газовых переговоров с Путиным

      Но это возможно только при сохранении условий экономической и коммерческой целесообразности для нашего поставщика, то есть для "Газпрома". Переговоры продолжаются,
      – подчеркнул Песков.

      Он добавил, что ряд позиций и решений Стокгольмского арбитража остаются неприемлемыми для российской стороны.

      Что известно о последних переговорах по газу между Украиной и Россией

      Последний раз о газе стороны говорили в рамках нормандского саммита. Этот вопрос обсуждали только во время украино-российской двусторонней встречи между президентами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. На ней также присутствовали представители "Газпрома" и "Нафтогаза". По словам исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, стороны договорились дальше договариваться.

      Зеленский, со своей стороны, заявил, что существует большая вероятность того, что Украина и Россия в ближайшее время подпишут новое соглашение о транзите газа в Европу через украинскую территорию. Речь идет о контракте на транзит газа не на один год, а на определенное количество лет. Хотя на сколько – неизвестно. Сначала российская сторона настаивала на 1 году, а украинская – на 10-ти. По мнению украинского президента, Россия и Украина "что-то найдут посередине". Предыдущий контракт истекает 31 декабря 2019 года.

      Теперь на уровне советников стороны планируют обсуждать детали договора – возможность, формат, объем и цену по транзиту газа.

      Кстати говоря! Гончарук допускает новую "газовую войну" Украины с Россией

      Что известно о решении Стокгольмского арбитража в пользу Украины: коротко

      • 22 декабря 2017 года "Нафтогаз" сообщил, что выиграл арбитраж против "Газпрома" по делу о поставках газа. Также "Нафтогаз" добился уменьшения будущих обязательных годовых объемов газа более чем в 10 раз в соответствии с его фактическими потребностями в импорте газа.
      • 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" по иску на транзит газа на сумму 4,673 миллиарда долларов.
      • Поэтому по результатам двух арбитражей между компаниями – на поставку и транзит газа – "Газпром" должен доплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов.
      • Из-за пени сумма долга "Газпрома" уже превысила 2,7 миллиарда долларов, но российский газовый монополист отказывается возвращать Украине деньги.
      Путин хочет взять под контроль 4 украинских города, – Климкин
      15 декабря
      2220
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Украина – Россия Новости России Новости Украины Новости политики Газ Газовый конфликт
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 15 декабря
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      15 декабря , 23:44 Матч чемпионата Испании остановили из-за оскорбительных выкриков в сторону украинца Зозули
      Ірина Буртик 121
      15 декабря , 22:03 Главные новости 15 декабря: потери на Донбассе, гибель сына Героя Небесной сотни и бунт Филарета
      Ірина Вихрущ 423
      15 декабря , 22:01 Нормандська перемога Зеленського та санкції проти "Північного потоку-2": блоги тижня
      Блоги тижня 534
      15 декабря , 20:01 Самые смешные мемы недели: шахматы Зеленского и Путина,год Греты и сосиска за 120 тысяч долларов
      Василь Денисюк 258
      15 декабря , 19:30 Циничные обещания Путина и церковный скандал на Тернопольщине – видео недели
      Северин Трач 266
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук