У Путина назвали условие продолжения транзита газа через Украину
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит транзит газа через территорию Украины только в том случае, если будут сохранены условия экономической и коммерческой целесообразности для "Газпрома".
Как отметил он в эфире одной из передач на пропагандистском "Первом канале", изначально российский президент Владимир Путин говорил, что Россия готова продолжать транспортировать газ через территорию Украины. И даже в условиях диверсификации путей поставок энергоресурсов потребителям Европы.
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Но это возможно только при сохранении условий экономической и коммерческой целесообразности для нашего поставщика, то есть для "Газпрома". Переговоры продолжаются,
– подчеркнул Песков.
Он добавил, что ряд позиций и решений Стокгольмского арбитража остаются неприемлемыми для российской стороны.
Что известно о последних переговорах по газу между Украиной и Россией
Последний раз о газе стороны говорили в рамках нормандского саммита. Этот вопрос обсуждали только во время украино-российской двусторонней встречи между президентами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. На ней также присутствовали представители "Газпрома" и "Нафтогаза". По словам исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, стороны договорились дальше договариваться.
Зеленский, со своей стороны, заявил, что существует большая вероятность того, что Украина и Россия в ближайшее время подпишут новое соглашение о транзите газа в Европу через украинскую территорию. Речь идет о контракте на транзит газа не на один год, а на определенное количество лет. Хотя на сколько – неизвестно. Сначала российская сторона настаивала на 1 году, а украинская – на 10-ти. По мнению украинского президента, Россия и Украина "что-то найдут посередине". Предыдущий контракт истекает 31 декабря 2019 года.
Теперь на уровне советников стороны планируют обсуждать детали договора – возможность, формат, объем и цену по транзиту газа.
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Что известно о решении Стокгольмского арбитража в пользу Украины: коротко
- 22 декабря 2017 года "Нафтогаз" сообщил, что выиграл арбитраж против "Газпрома" по делу о поставках газа. Также "Нафтогаз" добился уменьшения будущих обязательных годовых объемов газа более чем в 10 раз в соответствии с его фактическими потребностями в импорте газа.
- 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" по иску на транзит газа на сумму 4,673 миллиарда долларов.
- Поэтому по результатам двух арбитражей между компаниями – на поставку и транзит газа – "Газпром" должен доплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов.
- Из-за пени сумма долга "Газпрома" уже превысила 2,7 миллиарда долларов, но российский газовый монополист отказывается возвращать Украине деньги.
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