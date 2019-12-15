У Путина назвали условие продолжения транзита газа через Украину

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит транзит газа через территорию Украины только в том случае, если будут сохранены условия экономической и коммерческой целесообразности для "Газпрома".

Как отметил он в эфире одной из передач на пропагандистском "Первом канале", изначально российский президент Владимир Путин говорил, что Россия готова продолжать транспортировать газ через территорию Украины. И даже в условиях диверсификации путей поставок энергоресурсов потребителям Европы.

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Но это возможно только при сохранении условий экономической и коммерческой целесообразности для нашего поставщика, то есть для "Газпрома". Переговоры продолжаются,

– подчеркнул Песков.

Он добавил, что ряд позиций и решений Стокгольмского арбитража остаются неприемлемыми для российской стороны.

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Последний раз о газе стороны говорили в рамках нормандского саммита. Этот вопрос обсуждали только во время украино-российской двусторонней встречи между президентами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. На ней также присутствовали представители "Газпрома" и "Нафтогаза". По словам исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, стороны договорились дальше договариваться.

Зеленский, со своей стороны, заявил, что существует большая вероятность того, что Украина и Россия в ближайшее время подпишут новое соглашение о транзите газа в Европу через украинскую территорию. Речь идет о контракте на транзит газа не на один год, а на определенное количество лет. Хотя на сколько – неизвестно. Сначала российская сторона настаивала на 1 году, а украинская – на 10-ти. По мнению украинского президента, Россия и Украина "что-то найдут посередине". Предыдущий контракт истекает 31 декабря 2019 года.

Теперь на уровне советников стороны планируют обсуждать детали договора – возможность, формат, объем и цену по транзиту газа.

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