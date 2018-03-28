17:42
28 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-1°C
2°C -2°C
  • четверг
    2°C -2°C
  • пятница
    5°C -5°C
  • суббота
    7°C -6°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Ярость высланных дипломатов. Опасная Красная Шапочка
Вєсті Кремля
21:40, 27 марта
Вести.UA. Промежуточная должность Парасюка. Конкурс не для слабонервных
Вєсті.UA
20:35, 27 марта
ЦРУ
09:30, сегодня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Всё. Каштаны и Берёзки: роскошь для избранных
Згадати все
20:05, 26 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта
ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR

У Путина отреагировали на дипломатический бойкот ЧМ-2018

539 Читати новину українською
У Путина отреагировали на дипломатический бойкот ЧМ-2018
У Путина отреагировали на дипломатический бойкот ЧМ-2018 / fakty.interia.pl

Приезд чиновников из разных стран мира в Россию не является главным для чемпионата мира по футболу, который пройдет в 2018 году.

В Великобритании и Исландии на государственном уровне объявили бойкот ЧМ-2018. Кроме того, представители власти призывают своих союзников отказаться от визита в Россию на ЧМ.

Читайте также: Это нанесет серьезный удар по популярности Путина, – экс-директор "Челси" о бойкоте ЧМ-2018

Как передает ТАСС, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не придает особого значения дипломатическому бойкоту чемпионата мира по футболу со стороны ряда государств.

В данном случае отказ официальных лиц посещать те или иные мероприятия в рамках чемпионата мира по футболу вряд ли окажет негативное воздействие на спортивный праздник в целом, потому что в чемпионате мира по футболу главное – не приезд чиновников или официальных представителей, главное – это игра команд,
– заявил Песков.

К слову, к бойкоту ЧМ-2018 могут присоединиться политики и официальные лица таких стран как Польша, Австралия, Япония, Швеция и Дания. Церемонию открытия турнира пропустит президент Польши Анджей Дуда.

Добавим, вслед за НТКУ Чемпионат мира по футболу-2018 в России отказались транслировать "Медиа Группа Украина", в которую входят телеканалы "Украина", "Футбол 1"/ "Футбол 2".

Теги: Новости России Новости политики Владимир Путин Чемпионат мира по футболу - 2018 Новости спорта
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Як цар Ірод раптом став уособленням вбитих ним же самим немовлят – дивне царство Путіна
сегодня, 16:57 Як цар Ірод раптом став уособленням вбитих ним же самим немовлят – дивне царство Путіна
Дід Панас 640
90 лет Збигневу Бжезинскому: что известный политолог думал об Украине
сегодня, 16:06 90 лет Збигневу Бжезинскому: что известный политолог думал об Украине
Андрій Шляхтін 2675
Что бы было, если бы пожар в Кемерово произошел в Украине?
сегодня, 15:01 Что бы было, если бы пожар в Кемерово произошел в Украине?
Юрій Бутусов 2685
Страстная неделя-2018: что можно есть
сегодня, 12:05 Страстная неделя-2018: что можно есть
3806
Легалізація лобізму в Україні вигідна всім, окрім корупціонерів
сегодня, 12:00 Легалізація лобізму в Україні вигідна всім, окрім корупціонерів
Катерина Одарченко 608
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук