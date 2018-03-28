У Путина отреагировали на дипломатический бойкот ЧМ-2018

Приезд чиновников из разных стран мира в Россию не является главным для чемпионата мира по футболу, который пройдет в 2018 году.

В Великобритании и Исландии на государственном уровне объявили бойкот ЧМ-2018. Кроме того, представители власти призывают своих союзников отказаться от визита в Россию на ЧМ.

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Как передает ТАСС, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не придает особого значения дипломатическому бойкоту чемпионата мира по футболу со стороны ряда государств.

В данном случае отказ официальных лиц посещать те или иные мероприятия в рамках чемпионата мира по футболу вряд ли окажет негативное воздействие на спортивный праздник в целом, потому что в чемпионате мира по футболу главное – не приезд чиновников или официальных представителей, главное – это игра команд,

– заявил Песков.

К слову, к бойкоту ЧМ-2018 могут присоединиться политики и официальные лица таких стран как Польша, Австралия, Япония, Швеция и Дания. Церемонию открытия турнира пропустит президент Польши Анджей Дуда.

Добавим, вслед за НТКУ Чемпионат мира по футболу-2018 в России отказались транслировать "Медиа Группа Украина", в которую входят телеканалы "Украина", "Футбол 1"/ "Футбол 2".