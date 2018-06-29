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У Путина отреагировали на проблемы с посещением находящихся в России и Украине лиц

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Песков прокомментировал проблемы с посещением находящихся в России и Украине лиц
Песков прокомментировал проблемы с посещением находящихся в России и Украине лиц / Gazeta.ru

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль признает наличие трудностей в переговорах относительно посещения содержащихся в РФ и Украине людей.

Об этом сообщает ТАСС.

Там, по-прежнему, происходит достаточно проблематичная ситуация с синхронизацией действий двух омбудсменов. Понятно, что достаточно большой дефицит взаимного доверия, но пока – полная раскоординация. Об эффективности их работы – судить президентам, так как именно они давали поручения своим подчиненным,
– заявил Песков.

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При этом он заверил, что "процесс продолжается", и российская сторона "остается приверженной договоренностям, которые были достигнуты лидерами РФ и Украины".

Представитель Путина назвал это "довольно сложным путем" и заявил, что теми же вопросами об удерживаемых людях "весьма успешно" занимается группа лидера общественного движения "Украинский выбор" Виктора Медведчука.

Существует непонимание, почему вокруг каких-то конкретных фамилий концентрируется интерес украинской стороны и совершенно игнорируются другие лица, которые также пребывают в соответствующих учреждениях на территории РФ,
– отметил Песков.

Он также напомнил, что у российского омбудсмена Татьяны Москальковой "были проблемы, когда она была в Киеве".

"Фактически без предварительного уведомления ее коллега (Денисова) приехала в РФ... Здесь главным образом – пока неспособность сторон договориться об алгоритме действий и о режиме посещений", – добавил Песков.

Напомним, 28 июня уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова прибыла в российскую колонию, чтобы посетить политзаключенного Олега Сенцова, однако омбудсмена не пустили к нему.

Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости политики Виктор Медведчук заложники Украинцы в плену РФ
Источник: 24 Канал
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