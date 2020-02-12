У Путина ответили на заявление Арахамии о воде для Крыма в обмен на вывод войск

Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия успел только раз оговориться о вероятном компромиссе по поставкам воды в аннексированный Крым, а в России уже успели отреагировать на это заявление и начали ставить свои условия.

Так, Арахамия назвал "допустимым компромиссом" восстановление водоснабжения в аннексированный Крым в обмен на вывод российских войск из Донбасса. В Офисе Президента это уже назвали лишь его личным мнением. А вот в России – внимательно следят за "предложениями" и уже отреагировали на заявление "слуги народа".

Что сказал Арахамия: Я бы дал воду в Крым в обмен на вывод войск России из Донбасса, – Арахамия

Так, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уточнил: полуостров не может быть объектом любых "разменов". Об этом пишет "Газета.ru". Интересно, что так же считает и Рефат Чубаров, впрочем, отмечая, что Крым является украинской территорией и его "нельзя продавать за воду".

Это российский регион и, безусловно, в рамках существующих программ развития обеспечивается водоснабжение. Если есть какие-то дополнительные предложения по водоснабжению на коммерческой основе, мы готовы их рассмотреть. Крым не может быть объектом любых обменов,

– сказал Песков.

Почему вопрос подачи воды в Крым сейчас активно обсуждается: