У Путина ответили на заявление Арахамии о воде для Крыма в обмен на вывод войск
Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия успел только раз оговориться о вероятном компромиссе по поставкам воды в аннексированный Крым, а в России уже успели отреагировать на это заявление и начали ставить свои условия.
Так, Арахамия назвал "допустимым компромиссом" восстановление водоснабжения в аннексированный Крым в обмен на вывод российских войск из Донбасса. В Офисе Президента это уже назвали лишь его личным мнением. А вот в России – внимательно следят за "предложениями" и уже отреагировали на заявление "слуги народа".
Что сказал Арахамия: Я бы дал воду в Крым в обмен на вывод войск России из Донбасса, – Арахамия
Так, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уточнил: полуостров не может быть объектом любых "разменов". Об этом пишет "Газета.ru". Интересно, что так же считает и Рефат Чубаров, впрочем, отмечая, что Крым является украинской территорией и его "нельзя продавать за воду".
Это российский регион и, безусловно, в рамках существующих программ развития обеспечивается водоснабжение. Если есть какие-то дополнительные предложения по водоснабжению на коммерческой основе, мы готовы их рассмотреть. Крым не может быть объектом любых обменов,
– сказал Песков.
Почему вопрос подачи воды в Крым сейчас активно обсуждается:
- Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через 400-километровый Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После российской аннексии в 2014 году поставки прекращены.
- Кризис с водой на полуострове начался летом 2018 года, ведь Крым накрыла сильная засуха. Тогда пересохла одна из крупнейших рек полуострова – Биюк-Карасу. Уже в 2019 году в селе Кизиловое вблизи Севастополя полностью высохло озеро.
- Из-за недостатка пресной воды за годы оккупации почва на полуострове стала засоленной и бесплодной.
- В январе 2020 года представители оккупантов в Крыму заявили, что состояние с водой на полуострове катастрофическое – ее хватит на 90 – 100 дней.