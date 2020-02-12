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      У Путина ответили на заявление Арахамии о воде для Крыма в обмен на вывод войск

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      Владимир Путин / Getty images

      Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия успел только раз оговориться о вероятном компромиссе по поставкам воды в аннексированный Крым, а в России уже успели отреагировать на это заявление и начали ставить свои условия.

      Так, Арахамия назвал "допустимым компромиссом" восстановление водоснабжения в аннексированный Крым в обмен на вывод российских войск из Донбасса. В Офисе Президента это уже назвали лишь его личным мнением. А вот в России – внимательно следят за "предложениями" и уже отреагировали на заявление "слуги народа".

      Что сказал Арахамия: Я бы дал воду в Крым в обмен на вывод войск России из Донбасса, – Арахамия

      Так, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уточнил: полуостров не может быть объектом любых "разменов". Об этом пишет "Газета.ru". Интересно, что так же считает и Рефат Чубаров, впрочем, отмечая, что Крым является украинской территорией и его "нельзя продавать за воду".

      Это российский регион и, безусловно, в рамках существующих программ развития обеспечивается водоснабжение. Если есть какие-то дополнительные предложения по водоснабжению на коммерческой основе, мы готовы их рассмотреть. Крым не может быть объектом любых обменов,
      – сказал Песков.

      Почему вопрос подачи воды в Крым сейчас активно обсуждается:

      • Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через 400-километровый Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После российской аннексии в 2014 году поставки прекращены.
      • Кризис с водой на полуострове начался летом 2018 года, ведь Крым накрыла сильная засуха. Тогда пересохла одна из крупнейших рек полуострова – Биюк-Карасу. Уже в 2019 году в селе Кизиловое вблизи Севастополя полностью высохло озеро.
      • Из-за недостатка пресной воды за годы оккупации почва на полуострове стала засоленной и бесплодной.
      • В январе 2020 года представители оккупантов в Крыму заявили, что состояние с водой на полуострове катастрофическое – ее хватит на 90 – 100 дней.
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости политики Украина – Россия Слуга народа Давид Арахамия Экология Новости Крыма Аннексия Крыма Владимир Путин
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