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У Путина придумали циничное обвинение Украине за разрыв договора о дружбе с РФ

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Песков прокомментировал разрыв договора о дружбе Украины с Россией
Песков прокомментировал разрыв договора о дружбе Украины с Россией / Фото из открытых источников

Решение Украины разорвать соглашения о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией является неразумным шагом и только ухудшит отношения между странами, которые и так находятся в сложной ситуации.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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24 канал сообщал, что 28 августа Президент Петр Порошенко анонсировал, что Украина расторгнет с Россией договор о дружбе. Так, в ближайшее время МИД Украины должен представить необходимый пакет документов для прекращения договора.

После такого заявления, пресс-секретарь Путина обвинил Украину в желании еще больше испортить отношения с Россией.

Двусторонние отношения находятся в ситуации, которую очень трудно чем-то еще больше испортить. Они находятся в глубоком кризисе, и пока нет никаких факторов, которые говорили бы о наличии в нынешней ситуации перспектив для их нормализации. Но даже в условиях этого глубокого кризиса в наших двусторонних отношениях, конечно, было бы глупо делать какие-то шаги, которые нанесут дополнительный вред интересам народов двух стран,
– подчеркнул Песков.

Также, представитель Кремля сказал, что Россия якобы никогда не была сторонницей ухудшения отношений с Украиной.

"Россия всегда была противником и оппонентом действий украинского руководства в отношении юго-востока их собственной страны. Вот та ситуация, которую мы имеем", – подытожил Песков.

Напомним, ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров не стал комментировать заявление президента Украины Петра Порошенко о начале процесса разрыва договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ, призвав дождаться конкретных действий со стороны Киева.

Что такое договор о дружбе Украины с Россией? Этот договор был подписан 31 мая 1997 года в Киеве. Согласно его условиям, стороны обязывались, в частности "уважать территориальную целостность и суверенитет" друг друга и "подтверждали нерушимость существующих между ними границ".

Теги: Новости Украины Новости России Украина – Россия Новости политики
Источник: 24 Канал
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