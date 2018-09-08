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"У Путина спрашивать не будем": Порошенко сделал важное заявление о евроинтеграции Украины

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Порошенко сделал новое заявление о евроинтеграции Украины
Порошенко сделал новое заявление о евроинтеграции Украины / Фото из открытых источников

Украина не будет спрашивать разрешения и учитывать мнение России-агрессора относительно европейской и евроатлантической интеграции, так как это суверенное право украинского народа.

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает пресс-служба главы государства.

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По его словам, изменения в Конституцию относительно закрепления курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию должны четко зафиксировать в преамбуле зададания для Президента, Верховной Рады и правительства.

Принципиальная позиция Украины заключается в следующем – мы не спрашивали и не собираемся спрашивать у страны-агрессора или у Путина разрешения относительно нашей европейской интеграции, и относительно нашей евроатлантической интеграции. Это исключительно суверенное право украинского народа,
– подчеркнул Президент.

Глава государства также отметил, что согласно социологическим опросам большинство украинцев поддерживают европейское и евроатлантическое движение Украины как ключевой фактор обеспечения безопасности государства.

Он добавил, что НАТО, в отличие от Будапештского меморандума и других документов, оказалось единственным возможным и эффективным инструментом для обеспечения национальной безопасности.

"Так что ничего мы у Путина спрашивать не будем, мы движемся вперед в Европу. Мы никому не дадим, чтобы кто-то угрожал Украине, включительно с Азовским морем", – подчеркнул Порошенко.

Напомним, 3 сентября Президент Украины Петр Порошенко зарегистрировал в Верховной Раде проект закона "О внесении изменений в Конституцию Украины относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора" (№9037).

Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Владимир Путин Украина – Россия Петр Порошенко Евроинтеграция Конституция Евросоюз НАТО
Источник: 24 Канал
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