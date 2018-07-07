У рабов нюх на выгоду, а мы защищаем свое государство: интересные высказывания Левка Лукьяненко

На 90 году жизни умер известный украинский политик и общественный деятель Левко Лукьяненко. Сайт "24" собрал для вас подборку самых интересных и актуальных его цитат.

Украинский диссидент 27 лет провел в советских лагерях за свою борьбу за независимость Украины.

Читайте также: Левко Лукьяненко: Распад России неизбежен

"Тот, кто говорит, что независимость упала нам с неба, не знает, что мы получали по 10 лет тюрьмы и ссылки", – писал он.

Левко Лукьяненко метко описывал негативные стороны украинского государства и важность самостоятельности Украины и украинцев.

"Корни современных проблем лежат в прошлом", – писал Лукьяненко подчеркивая, что Россия проявит агрессию против Украины.

Российская Федерация – уменьшенная империя зла – вошла в противоречие с техническими, гуманитарными и моральными реалиями 21 века и должна быть демонтирована. Ради реальной свободы Украины, для национальной свободы Ичкерии, Татарстана, Башкортостана и других народов, находящихся в московском колониальном ярме, – начните мобилизацию (на добровольной основе) людей разных национальностей, прежде всего, граждан бывшего СССР и стран так называемой народной демократии, к украинской армии! Призовите правительства и народы, которые дорожат национальной свободой, к совместной борьбе против империи зла за освобождение московских колоний и свободного их развития.

Он утверждал, что существование России в современных границах – временное.

Читайте также: Лукьяненко посоветовал Украине брать пример с Финляндии в противостоянии с Россией

– Российская Империя потеряла основные критерии и принципы, на которых ее строили, она себя исчерпала.

Все империи рано или поздно разваливаются. Такая судьба, тем более, не может обойти Россию. С давних времен эта страна формировалась воинственным народом, объединенным не на традиционной для Европы племенной основе, как, например, украинцы, а на такой себе охотничьей идее. Они не думали, как обустроить свою территорию, где вспахать и посеять, а лишь о том, что и где поймать, где захватить новые земли.

– Московия – это азиатская цивилизация, она нас угнетала больше 300 лет и поэтому выход из-под власти Москвы означал бы присоединение, восстановление связей с европейскими странами.

Война с Московией – это необходимое условие , и мы должны бороться, потому что только поборов Москву, Украина станет по-настоящему независимой. В этом отношении – большие плюсы, потому что впервые за много веков Украина не имеет много врагов. Украина имеет только одного врага, а многие государства нас поддерживают.

Герой Украины также выражал поддержку современным украинцам.

– Мы с вами смотрим на то, как в нашей Украине рождается гражданское общество. То есть украинцы уже не боятся и имеют отвагу проявлять инициативу.

Задача молодой интеллигенции – быть активными в настоящей политической и общественной жизни. Есть крайности. Есть люди, которые призывают к оружию, сделать какой-то государственный переворот и заменить власть, наставить кого-то другого. Но умные люди их сдерживают, потому что поднять оружие легко, трудно потом остановиться. Политика требует политической борьбы. Само не сделается ничто. Если нация хочет, чтобы были изменения, она должна работать, она должна бороться. Я знаю, что это можно сделать.

– Украинцам трудно вернуться к своим духовным ценностям, к своей украинской национальной идее. После Революции Достоинства этот процесс начался и быстро его не сделаешь. Но, бесспорно, его уже начали.

– Разбиты вдребезги все идеи, которые еще совсем недавно лелеяли коммунисты. О том, что украинцы и россияне – братские народы, что у нас есть общие интересы... Оказалось, что мы вообще принадлежим к разным цивилизациям – европейской и азиатской.