В Раду приобрели огромное количество одноразовых стаканчиков: это почти 2 Эвереста высотой

Аппарат Верховной Рады в 2019 году приобрел 171 тысячу одноразовых стаканчиков. Из них 167 500 пластиковых и лишь 3 500 бумажных. Если сложить их – результат впечатляет.

В частности, их ставят в кулуарах Верховной Рады возле кулеров с водой – там депутаты, работники Аппарата и другие посетители могут пить воду. Об этом сообщили в Аппарате ВРУ на запрос общественного движения ЧЕСНО.

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Высота малого одноразового пластикового стаканчика составляет около 97 миллиметров, а "бумажного" – примерно 95 миллиметров.



Стаканчики в Верховной Раде/ Источник: chesno.org

Если сложить эти пластиковые стаканчики один на один, то высота этой "башни" составит около 16,25 километров. Вместе с бумажными – около 16,6 километров. Это почти как 2 Эвереста или более 8 Говерл.

Если же повставлять стаканчики один в один, то они составят 688 метров высотой. Это в 6 раз больше, чем памятник Родина-Мать в столице.



Высота стаканчиков в Раде/ Источник: chesno.org