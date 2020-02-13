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      В Раду приобрели огромное количество одноразовых стаканчиков: это почти 2 Эвереста высотой

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      В Раду приобрели 171 тысячу одноразовых стаканчиков за год: это более 8 Говерл высотой / 24 Канал

      Аппарат Верховной Рады в 2019 году приобрел 171 тысячу одноразовых стаканчиков. Из них 167 500 пластиковых и лишь 3 500 бумажных. Если сложить их – результат впечатляет.

      В частности, их ставят в кулуарах Верховной Рады возле кулеров с водой – там депутаты, работники Аппарата и другие посетители могут пить воду. Об этом сообщили в Аппарате ВРУ на запрос общественного движения ЧЕСНО.

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      Высота малого одноразового пластикового стаканчика составляет около 97 миллиметров, а "бумажного" – примерно 95 миллиметров.

      Верховна Рада
      Стаканчики в Верховной Раде/ Источник: chesno.org

      Если сложить эти пластиковые стаканчики один на один, то высота этой "башни" составит около 16,25 километров. Вместе с бумажными – около 16,6 километров. Это почти как 2 Эвереста или более 8 Говерл.

      Если же повставлять стаканчики один в один, то они составят 688 метров высотой. Это в 6 раз больше, чем памятник Родина-Мать в столице.

      Верховна Рада
      Высота стаканчиков в Раде/ Источник: chesno.org

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада
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