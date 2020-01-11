В России общежитие превратилось в ледяную пещеру из-за халатности власти: фото
В России в Челябинской области бывшее общежитие превратилось в ледник. С потолка свисают метровые сосульки, а вся сантехника покрылась толстым слоем льда. Местная власть заявила, что "нет времени пока исправлять эту ситуацию".
У общежития уже давно были проблемы с водопроводом и трещинами на фасаде, сообщает "Лентач". Из-за этого здание промерзло и превратилось в ледяную пещеру.
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Очедидцы рассказывают, что местным приходится выживать в нечеловеческих условиях.
Стены, двери и пол на втором этаже бывшего общежития превратились в ледник, где с потолка свисают метровые сосульки,
– отметил эксперт Антон Неверов.
По словам местных жителей, районная власть не торопится их расселять.
Общежитие было уже давно в аварийном состоянии/ Фото: "Лентач"
В общежитии замерзла мебель/ Фото: "Лентач"
Местные власти игнорируют проблему / фото: "Лентач"
Администрация заказала экспертизу, которую не могут завершить уже 2 месяца. В ответ на все жалобы чиновники говорят, что у них нет времени.
Местная власть пообещала, что вернется к этому вопросу в феврале, однако жители опасаются, что старый дом может обвалиться раньше. Сейчас активисты обратились в прокуратуру и ждут ответа.
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