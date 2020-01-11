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      В России общежитие превратилось в ледяную пещеру из-за халатности власти: фото

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      В России общежитие превратилось в ледяную пещеру / lentach.media

      В России в Челябинской области бывшее общежитие превратилось в ледник. С потолка свисают метровые сосульки, а вся сантехника покрылась толстым слоем льда. Местная власть заявила, что "нет времени пока исправлять эту ситуацию".

      У общежития уже давно были проблемы с водопроводом и трещинами на фасаде, сообщает "Лентач". Из-за этого здание промерзло и превратилось в ледяную пещеру.

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      Очедидцы рассказывают, что местным приходится выживать в нечеловеческих условиях.

      Стены, двери и пол на втором этаже бывшего общежития превратились в ледник, где с потолка свисают метровые сосульки,
      – отметил эксперт Антон Неверов.

      По словам местных жителей, районная власть не торопится их расселять.

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      Общежитие было уже давно в аварийном состоянии/ Фото: "Лентач"

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      В общежитии замерзла мебель/ Фото: "Лентач"

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      Местные власти игнорируют проблему / фото: "Лентач"

      Администрация заказала экспертизу, которую не могут завершить уже 2 месяца. В ответ на все жалобы чиновники говорят, что у них нет времени.

      Местная власть пообещала, что вернется к этому вопросу в феврале, однако жители опасаются, что старый дом может обвалиться раньше. Сейчас активисты обратились в прокуратуру и ждут ответа.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости России Погода Курьезные новости Новости недвижимости
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