В России общежитие превратилось в ледяную пещеру из-за халатности власти: фото

В России в Челябинской области бывшее общежитие превратилось в ледник. С потолка свисают метровые сосульки, а вся сантехника покрылась толстым слоем льда. Местная власть заявила, что "нет времени пока исправлять эту ситуацию".

У общежития уже давно были проблемы с водопроводом и трещинами на фасаде, сообщает "Лентач". Из-за этого здание промерзло и превратилось в ледяную пещеру.

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Очедидцы рассказывают, что местным приходится выживать в нечеловеческих условиях.

Стены, двери и пол на втором этаже бывшего общежития превратились в ледник, где с потолка свисают метровые сосульки,

– отметил эксперт Антон Неверов.

По словам местных жителей, районная власть не торопится их расселять.



Общежитие было уже давно в аварийном состоянии/ Фото: "Лентач"



В общежитии замерзла мебель/ Фото: "Лентач"



Местные власти игнорируют проблему / фото: "Лентач"

Администрация заказала экспертизу, которую не могут завершить уже 2 месяца. В ответ на все жалобы чиновники говорят, что у них нет времени.

Местная власть пообещала, что вернется к этому вопросу в феврале, однако жители опасаются, что старый дом может обвалиться раньше. Сейчас активисты обратились в прокуратуру и ждут ответа.

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