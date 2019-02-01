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      На те же грабли: у российского лекоатлета отобрали золото Олимпийских игр-2012

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      Иван Ухов
      Иван Ухов / Фото из открытых источников

      Олимпийский чемпион-2012 в прыжках в высоту Иван Ухов дисквалифицирован на 4 года за употребление запрещенных препаратов.

      Об этом сообщает официальный сайт Спортивного арбитражного суда (CAS).

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      Ухов дисквалифицирован на основании данных доклада Ричарда Макларена, который проводил расследование касательно допингеа в российском спорте по поручению Всемирного антидопингового агентства (WADA).

      Дисквалификация Ухова отсчитывается с 1 февраля 2019 года. Все его результаты, показанные с 16 июля 2012 года по 31 декабря 2015 года, аннулированы. Это означает, что Ухов лишен звания олимпийского чемпиона Игр-2012 в Лондоне, которые проходили с 27 июля по 12 августа 2012 года. Также в этот период Ухов стал серебряным призером чемпионата мира-2014 в помещении и бронзовым призером чемпионата Европы-2014.

      Также спортивный арбитражный суд в Лозанне признал еще 12 российских легкоатлетов виновными в нарушении антидопинговых правил.

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      Теги: Спорт Новости России Олимпиада-2012 Допинг легкая атлетика
      Источник: 24 Канал
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