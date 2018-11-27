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      Злой Одессит

      У российского газа появился серьезный конкурент

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      East Med vs "Северный поток-2"
      East Med vs "Северный поток-2" / Фото из открытых источников

      Газопровод "Турецкий поток" (ранее – "Южный поток"), которому в Кремле пророчили путь аж до Италии, на сегодняшний день перспектив выйти дальше Турции не имеет.

      Это, вполне устаревает Анкару, но не совсем Москву, всячески пытающуюся навязать ЕС еще одну трубу "Газпрома". Однако сделать это с каждым днем становится все сложнее и сложнее.

      Помимо "Южного газового коридора", идущего с Южного Кавказа, через Турцию, в Европу, у трубы "Газпрома" в скором времени появится еще один серьезный конкурент – East Med.


      Маршрут газопровода East Med 

      East Med – газопровод который должен будет охватить Израиль, Италию, Грецию и Кипр и осуществлять поставки с месторождения "Левиафан", обладающего запасами в 3,5 трлн кубометров газа. И поставлять 20 млрд кубометров газа в год.

      Так, министр энергетики Израиля Юваль Штайниц уже анонсировал подписание межправительственного соглашения о строительстве газопровода, а в ЕС дали положительное заключение проекту. Что особо примечательно, планирование и техническое обоснование проекта газопровода East Med финансировалось за счет бюджета ЕС.

      Первые поставки газа в Европу по данному газопроводу ожидаются в 2024-2025 годах.

      Собственно, "Турецкий поток", судя по всему, так и останется сугубо "турецким". Было бы неплохо получить волевое решение и по поводу "Северного потока-2", но пока силен пророссийский лоббизм в Бундестаге, каких либо изменений в планах Берлина ожидать не стоит.

      Читайте також: Сравниваем флот: кто и как может противостоять России в Черном море

      Автор: Злой Одессит
      Теги: Газпром Публикации Новости политики
      Источник: 24 Канал
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