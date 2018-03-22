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У Саакашвили открестились от человека, которого в метро Киева задержали со взрывчаткой

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"Движение новых сил" открестилось от мужчины со взрывчаткой в метро Киева / Facebook Антона Геращенка

В политсиле "Движение новых сил" отрицают причастность к партии мужчины, которого утром 22 марта задержали в Киевском метрополитене с рюкзаком, полным взрывчатки.

Утром 22 марта стало известно, что примерно в 6 утра четверга на станции метро "Житомирская" сотрудники полиции метрополитена задержали мужчину, в рюкзаке которого обнаружили целый арсенал боеприпасов.

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Вскоре после задержания нардеп Антон Геращенко заявил, что задержанный был замечен в офисе партии "Движение новых сил".

В политсиле сделали по этому поводу официальное заявление.

"Движение новых сил" не использует и никогда не использовало насилия как метод политической борьбы. Мы верим в массовый мирный протест... Никакого отношения к ДНС гражданин Гресик не имеет. Он не является ни членом нашей партии, ни нашим активистом. Заявление "подхалимов" Авакова, которые уверяют в обратном, – это ложь, которая имеет целью дискредитировать наши мирные массовые протесты", – говорится в сообщении на Facebook-странице "Движения новых сил".

Теги: Новости Украины Оружие Криминальные новости Михаил Саакашвили Новости Киева метро
Источник: 24 Канал
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