У СБУ не было необходимости следить за следователями по делу MH17, в отличие от спецслужб РФ

У Службы безопасности Украины, возглавляемой в 2014-2015 годах Валентином Наливайченко, не было нужды следить за следователями по делу MH17. Зато спецслужбы РФ имели свои мотивы для шпионажа.

Об этом изданию "Гордон" заявил бывший советник главы СБУ, координатор движения "Справедливость", дипломат Маркиян Лубкивский.

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Так он прокомментировал информацию о том, что спецслужбы Украины и РФ шпионили за нидерландскими следователями.

Эта информация не вызывает доверия. Есть ряд вопросов: почему она появилась именно сейчас, когда расследование по МН17 вышло на финальный этап, кто источник и так далее. Хочу напомнить, что СБУ под руководством Наливайченко раскрыла преступление по МН17 в течение 24 часов с момента его совершения. Были опубликованы все аудиозаписи боевиков, подозреваемых в этом преступлении. Все последующие выводы межгосударственной комиссии подтвердили данные, обнародованные тогда Наливайченко. То есть у СБУ не было необходимости следить за нидерландскими следователями в деле MH17. В отличие от спецслужб РФ. У них такие основания были,

– подчеркнул Лубкивский.

Он отметил, что СБУ под руководством Наливайченко только способствовала нидерландской стороне в расследовании обстоятельств трагедии.

"Россия не заинтересована в честном и объективном расследовании, поскольку установка "Бук" была завезена на оккупированный Донбасс с их территории. Сейчас речь идет о том, чтобы бросить тень на нашу страну накануне саммита Украина – ЕС, саммита НАТО и встречи президентов США и РФ. Поэтому СБУ должна обратиться к нидерландским коллегам, чтобы они объяснили информацию, которая вызывает у них обеспокоенность. Будучи главой СБУ, Наливайченко не давал никаких указаний следить за нидерландскими следователями. Наоборот, им оказывали содействие, чтобы люди узнали правду о преступлении террористов под руководством московских кураторов", – резюмировал Лубкивский.

Напомним,26 июня 2018 года источники голландской телепрограммы RTL Nieuws заявили, что украинские и российские спецслужбы следили за нидерландской миссией, которая расследовала катастрофу рейса MH17.



Добавим, что 24 мая представители объединенной следственной группы по расследованию крушения самолета "Боинг 777" обнародовали промежуточные результаты расследования авиакатастрофы в небе над Донбассом. Данные следователей подтверждают, что самолет рейса МН17 был сбит из установки "Бук", которая в июле 2014 года попала на оккупированную территорию Донбасса с территории России.

Что такое катастрофа MH17?17 июля 2014 года в небе над Донбассом был сбит пассажирский самолет "Боинг-777", который совершал рейс из Амстердама в Куала-Лумпура. В катастрофе погибли все 298 человек, находившихся на борту. В сентябре 2016 года представители международной следственной группы заявили, что самолет был сбит ракетой из комплекса "Бук", который на временно неподконтрольную территорию Донбассе завезли из России.