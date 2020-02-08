У СБУ нет записи слитого в СМИ разговора свидетелей катастрофы самолета МАУ в Иране

Среди материалов уголовного производства по факту сбития украинского самолета в Иране нет аудиозаписей разговоров пилота иранской авиакомпании и диспетчеров аэропорта Тегерана. Как соответствующие записи оказались у журналистов – неизвестно.

Такой ответ Служба безопасности Украины дала на запрос "Общественного радио". Дело в том, что в распоряжении журналистов ТСН странным образом появилась аудиозапись переговоров диспетчерской аэропорта Тегерана и пилота самолета иранской компании Asseman Airlines.

Авиакатастрофа МАУ: в Канаде требуют от Ирана больше 1 миллиарда долларов компенсации

Из разговора становится понятно: в диспетчерской службе аэропорта изначально знали, что лайнер МАУ сбили ракетой.

Служба безопасности Украины такую ​​информацию не обнародовала. Следователями главного следственного управления СБУ сейчас принимаются меры для их получения в установленном законом порядке

– говорится в ответе спецслужб.

Заметим, что из-за обнародования этой записи, что является секретным доказательством по делу, Иран пригрозил больше не информировать Киев о прогрессе расследования. Запись украинским экспертам вроде предоставили в рамках совместного расследования, проводит следственная группа.

Авиакатастрофа МАУ в Иране: основное

Украинский самолет МАУ, летевший в Киев, утром 8 января разбился вскоре после вылета из аэропорта в Тегеране. Он упал в окрестностях иранской столицы.

На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них – 11 украинцев. Никто из них не выжил.

Иран официально признал, что его военные случайно сбили самолет 11 января – только через 3 дня после катастрофы. Ответственность за преступление взял на себя Корпус стражей исламской революции.

Президент Ирана Хассан Рухани извинился перед украинцами за катастрофу и заверил в справедливом расследовании аварии. Он вроде поначалу не знал о том, что самолет сбили его военные.

Утром 19 января тела погибших украинцев вернули на Родину. Церемония прощания с ними прошла в аэропорту "Борисполь". 20 января погибших похоронили в их родных городах.

2 февраля в сети появилась расшифровка переговоров диспетчерской службы аэропорта Тегерана и второго пилота самолета компании Iran Aseman Airlines. Согласно ей, иранцы видели ракету с момента пуска, и до того, как она попала в самолет МАУ.



Все, что известно об авиакатастрофе МАУ в Иране: коротко / инфографика 24 канала