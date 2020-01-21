У школы в Никополе неизвестный напал на девочку: видео
У одной из школ в Днепропетровской области неизвестный мужчина напал на ребенка. Ей удалось вырваться и убежать.
В отделе Нацполиции Днепропетровской области сообщили, что заявлений ни от родителей ребенка, ни от администрации школы не поступало, передает NikopolNews.
Читайте также: В столице полиция обнаружила незаконное содержание 11 детей
Правоохранители уже выяснили имя девочки, а сотрудники ювенальной превенции выясняют все обстоятельства произошедшего.
В сети появилось видео нападения на ребенка. На записи видно, как на маленькую девочку нападает взрослый человек. Школьнице удалось вырваться и убежать.
Видео нападения на девочку:
В комментариях появилась информация о том, что этот человек в тот же день напал на двух других детей в районе средней школы №3 города Никополь – учеников второго и третьего класса. Дома дети рассказали об этом родителям.