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      У школы в Никополе неизвестный напал на девочку: видео

      6 Читати новину українською
      Неизвестный напал на ребенка возле школы / vse42.ru

      У одной из школ в Днепропетровской области неизвестный мужчина напал на ребенка. Ей удалось вырваться и убежать.

      В отделе Нацполиции Днепропетровской области сообщили, что заявлений ни от родителей ребенка, ни от администрации школы не поступало, передает NikopolNews.

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      Правоохранители уже выяснили имя девочки, а сотрудники ювенальной превенции выясняют все обстоятельства произошедшего.

      В сети появилось видео нападения на ребенка. На записи видно, как на маленькую девочку нападает взрослый человек. Школьнице удалось вырваться и убежать.

      Видео нападения на девочку:

      В комментариях появилась информация о том, что этот человек в тот же день напал на двух других детей в районе средней школы №3 города Никополь – учеников второго и третьего класса. Дома дети рассказали об этом родителям.

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Дети и несовершеннолетние Новости Днепра Криминал
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