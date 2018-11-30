У скандального Макгрегора отобрали водительские права за превышение скорости

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, Конор Макгрегор (21-4) на полгода был лишен прав на вождение автомобиля.

Нарушение было зафиксировано еще в октябре прошлого года в ирландском графстве Килдэр. Тогда Макгрегор двигался на своем автомобиле со скоростью 154 километров в час вместо разрешенных 100.

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В окружном суде 30-летний боец признал свою вину и извинился за содеянное правонарушение, но это ему мало помогло. Макгрегор также оштрафован на одну тысячу евро.

Также в ходе расследования выяснилось, что за последние 10 лет Конор нарушал правила дорожного движения 12 раз. В списке нарушений – превышение скорости, разговоры по телефону во время вождения, езда по полосе для автобусов и проезд на красный свет.

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