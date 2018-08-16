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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

У слонов обнаружен ген, который защищает от рака

33 Читати новину українською
Обнаружен ген, который защищает от рака
Обнаружен ген, который защищает от рака / aif.ru

Нефункциональный ген (псевдоген) у слонов ингибитор лейкемии 6 (LIF6) может уничтожать дефектные клетки, предотвращая развитие онкозаболеваний.

Об этом заявили ученые Чикагского университета, передает Science Alert.

Этот фрагмент генома может переключаться в активное состояние, начиная кодировать белок, который уничтожает митохондрии (так называемые "клеточные электростанции").

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От рака во всем мире умирает 17% людей, однако у слонов заболеваемость составляет менее 5%, несмотря на то, что эти млекопитающие имеют больше клеток, и риск развития раковых опухолей у них должен быть выше.

Нефункціональний ген у слонів може запобігати розвитку ракуНефункциональный ген у слонов может предотвращать развитие рака

 

В клетках слонов есть 20 копий гена р53, который делает клетки более чувствительными к поврежденной ДНК. Ученые в новом исследовании показали, что ген р53 может активировать "зомби" Гена LIF6.

Гены семейства LIF участвуют в разрушении мембраны митохондрий в клетках с мутациями, в результате дефектные клетки быстро погибают. А у слонов существует 8 LIF-генов, но только LIF6 способен становиться функционирующим.

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Теги: Здоровье LifeStyle Онкозаболевания Медицина
Источник: 24 Канал
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