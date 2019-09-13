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      ЦИК ФОРУМ YES 2019 В КИЕВЕ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      У "Слуги народа" уже есть свои кандидаты в ЦИК: их вдвое больше, чем нужно

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      Давид Арахамия
      Давид Арахамия / Фото из открытых источников

      Верховная Рада своим решением распустила действующий состав ЦИК. На вакантные места уже есть претенденты, при чем – множество.

      Так, от фракции "Слуга народа", имеющей монобольшинство в парламенте, на места в ЦИК претендуют около 35 кандидатов. Об этом в кулуарах Рады рассказал глава этой фракции Давид Арахамия, передает The Бабель.

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      Сейчас есть где-то 35 кандидатов, кажется. Из них надо сделать шорт-лист так, чтобы эти люди выглядели нормально с профессиональной точки зрения и общественной, которые могли бы нормально защищать интересы избирателей,
      – сказал он.

      При этом Арахамия отказался назвать хотя бы одну фамилию из этого списка, однако добавил: по квотному принципу распределения нового состава ЦИК большинство членов делегирует "Слуга народа".

       Как и почему Рада уволила с должностей всех членов ЦИК?Это произошло после того, как президент Зеленский выступил с соответствующей инициативой 10 сентября. Причиной этому послужила "политическая предвзятость и недостаточная взвешенность" ЦИК и судебные иски против нее. В своем обращении к Раде Владимир Зеленский привел несколько доказательств ненадлежащей работы комиссии.

      13 сентября Верховная Рада поддержала роспуск Центральной избирательной комиссии. За постановление о роспуске ЦИК проголосовал 341 депутат из 300 необходимых. Против высказался 41 депутат.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада ЦИК Давид Арахамия
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