У "Слуги народа" уже есть свои кандидаты в ЦИК: их вдвое больше, чем нужно

Верховная Рада своим решением распустила действующий состав ЦИК. На вакантные места уже есть претенденты, при чем – множество.

Так, от фракции "Слуга народа", имеющей монобольшинство в парламенте, на места в ЦИК претендуют около 35 кандидатов. Об этом в кулуарах Рады рассказал глава этой фракции Давид Арахамия, передает The Бабель.

Читайте также: Для увольнения ЦИК были законные основания и общественное доверие, – эксперт

Сейчас есть где-то 35 кандидатов, кажется. Из них надо сделать шорт-лист так, чтобы эти люди выглядели нормально с профессиональной точки зрения и общественной, которые могли бы нормально защищать интересы избирателей,

– сказал он.

При этом Арахамия отказался назвать хотя бы одну фамилию из этого списка, однако добавил: по квотному принципу распределения нового состава ЦИК большинство членов делегирует "Слуга народа".

Как и почему Рада уволила с должностей всех членов ЦИК?Это произошло после того, как президент Зеленский выступил с соответствующей инициативой 10 сентября. Причиной этому послужила "политическая предвзятость и недостаточная взвешенность" ЦИК и судебные иски против нее. В своем обращении к Раде Владимир Зеленский привел несколько доказательств ненадлежащей работы комиссии.



13 сентября Верховная Рада поддержала роспуск Центральной избирательной комиссии. За постановление о роспуске ЦИК проголосовал 341 депутат из 300 необходимых. Против высказался 41 депутат.