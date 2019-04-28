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      Россия и США начали "Ледяное побоище"

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      США возвращаются в Арктику
      США возвращаются в Арктику / News Punch

      Россия питает нездоровый интерес к Арктике. Но этот интерес с большим трудом вмещается в финансовые и технические возможности "сверхдержавы".

      В первую очередь, это касается как финансирования арктических проектов, так или иначе подразумевающих ползучую экспансию региона, так и строительства необходимого для этого оборудования, в частности — полярного флота.

      Тем не менее, несмотря на трудности с финансированием и деградацию производственных и технологических процессов, из-за которых сдача новых единиц арктической флотилии постоянно сдвигается, Россия остается одной из стран с крупнейшим арктическим флотом, в составе которого серьезный ледокольный потенциал.

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      Между тем, явное отставание других "арктических игроков" в скором времени будет сокращаться, причем куда быстрее, чем Россия может себе позволить увеличивать имеющийся разрыв в потенциале. В первую очередь, речь идет о ледоколах.

      Так, в США запущена программа, согласно которой береговая охрана в ближайшие годы должна получить минимум три ледокола водоизмещением 33 тысячи тонн. Проектирование и строительство патрульных ледоколов нового поколения поручено компании VT Halter Marine, а первый из них, как ожидается, поступит в строй в 2024 году. Второй и третий ледоколы планируется сдать в 2025 и 2027 годах. Однако эти сроки могут быть существенно сокращены, что также предусмотрено заключенным контрактом.

      Всего береговая охрана США планирует обзавестись минимум 6 патрульными ледоколами, которые позволят ей в полной мере, без каких либо ограничений, выполнять поставленные задачи в Арктике или Антарктике.

      Конечно, в первую очередь речь идет об Арктике, которая для США становится болезненной темой, ведь за прошедшие десятилетия этот регион выпал из поля зрения Пентагона. Теперь же наверстывать упущенное там, где Россия имеет ощутимое преимущество, будет непросто, но на стороне американцев, как, впрочем, и всегда, неограниченное финансирование и технологии.

      А потому можно смело прогнозировать, что Кремль еще на одном плацдарме разбудивший "спящего гризли", в скором времени попросту не сможет угнаться за тем потенциалом, который проявит Пентагон в Арктике. Попытки же сделать это приведут к неоправданным дополнительным бюджетным тратам, что как фактор изматывания экономики РФ еще одним бременем, сыграет на руку уже тем странам, которые испытывают политическое, экономическое, так и милитаристское давление со стороны РФ.

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      Автор: Злой Одессит
      Теги: Новости политики Новости США Новости России Публикации Арктика
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