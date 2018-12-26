У сторонника "рускава мира" забрали роль Святого Николая из-за возмутительного поведения: видео
В Житомире вспыхнул скандал из-за неприемлемого поведения исполнителя роли Святого Николая Руслана Мороза, которому вменяют симпатии к идеям "рускава мира".
Видео инцидента, который накануне произошел в резиденции Святого Николая возле главной елки на площади Королева, выложила в Facebook член исполнительного комитета горсовета Вера Гринишина.
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На записи зафиксирована сначала словесная перепалка между ней и Русланом Морозом, а затем и потасовка между ними. Причиной агрессивного поведения мужчины стал вопрос Гринишиной, кто именно Морозу поручил выполнять эту роль. Ведь, по словам чиновницы, он "известный в городе сторонник "русского мира". И женщину удивило то, что "под видом традиционного украинского рождественского святого с детьми общается откровенный сепаратист".
Напоминаю, что Мороз является членом нескольких пророссийских организаций в городе, в частности – пресс-секретарем "Русского содружества". Также Мороз активно защищает сепаратиста Муравицкого, которого судят в Житомире за государственную измену,
– отметила Гринишина.
Мороз обругал Гринишину, несколько раз толкнул, демонстративно разбил стакан и не давал ей выйти из домика.
После того, как инцидент получил огласку, Руслана Мороза уволили.
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