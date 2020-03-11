У страны может не быть другого шанса, – Зеленский пообещал завершить земельную и медреформу

Земельную реформу и реформу системы здравоохранения в Украине завершат, несмотря ни на какие препятствия. Причем правительство по поводу чувствительных вопросов в этих реформах будет лучше коммуницировать с обществом.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский рассказал Bloomberg, как написали в пресс-службе Офиса Президента 10 марта.

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О реформе рынка земли

Зеленский отметил, что за земельную реформу он ответственен вместе с правительством.

Причем голосования за законопроект о рынке земли – это только первый этап реформы .

Потом еще надо принять закон о референдуме и упорядочить земельные кадастры.

Президент уверен, что сопротивление оппозиции и блокирование правками принятия закона о рынке земель сельскохозяйственного назначения Верховной Радой не остановят.

Верховная Рада может окончательно принять закон о рынке сельскохозяйственной земли 19 – 20 марта, ведь депутатам осталось рассмотреть "всего" 720 поправок (было более 4 тысяч). Рассмотрение длится с 6 февраля.

О медицинской реформе

Первый этап медицинской реформы, по мнению Зеленского, был успешным:

Удалось повысить зарплаты семейных врачей,

Смогли улучшить материально-техническое состояние медучреждений,

Улучшилась прозрачность финансирования системы здравоохранения.

Однако медицинской реформе все еще сопротивляются, потому что не понимают ее сути. Поэтому необходимо улучшать коммуникацию между правительством и обществом – разъяснять детали земельной и медицинской реформ.

Когда в стране происходят серьезные изменения, правительство не имеет права проваливать коммуникацию с общественностью.

Это не о ваших личных рейтингах, не о том, что вас "снесут", а о том, что просто, возможно, у страны больше не будет шанса,

– подытожил Зеленский.