06:07
11 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      ОБВАЛ ЦЕН НА НЕФТЬ КОРОНАВИРУС COVID-19 MH17
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Российский коронавирус. Женский символ империи Путина
      Вєсті Кремля
      21:18, 10 марта
      Вести.UA: Скрытые лодки нового министра. Самоуничтожение ОПЗЖ
      Вєсті.UA
      19:40, 10 марта
      Легендарные операции ЦРУ: к каким известным событиям причастна спецслужба США
      ЦРУ
      15:15, 4 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      ОБВАЛ ЦЕН НА НЕФТЬ КОРОНАВИРУС COVID-19 MH17

      У страны может не быть другого шанса, – Зеленский пообещал завершить земельную и медреформу

      - Читати новину українською

      Земельную реформу и реформу системы здравоохранения в Украине завершат, несмотря ни на какие препятствия. Причем правительство по поводу чувствительных вопросов в этих реформах будет лучше коммуницировать с обществом.

      Об этом Президент Украины Владимир Зеленский рассказал Bloomberg, как написали в пресс-службе Офиса Президента 10 марта.

        Читайте также Сотрудничество Украины с МВФ: Зеленский и Шмыгаль рассказали, что власть делает для этого

      О реформе рынка земли

      Зеленский отметил, что за земельную реформу он ответственен вместе с правительством.

      • Причем голосования за законопроект о рынке земли – это только первый этап реформы.
      • Потом еще надо принять закон о референдуме и упорядочить земельные кадастры.

      Президент уверен, что сопротивление оппозиции и блокирование правками принятия закона о рынке земель сельскохозяйственного назначения Верховной Радой не остановят.

      Верховная Рада может окончательно принять закон о рынке сельскохозяйственной земли 19 – 20 марта, ведь депутатам осталось рассмотреть "всего" 720 поправок (было более 4 тысяч). Рассмотрение длится с 6 февраля.

      О медицинской реформе

      Первый этап медицинской реформы, по мнению Зеленского, был успешным:

      • Удалось повысить зарплаты семейных врачей,
      • Смогли улучшить материально-техническое состояние медучреждений,
      • Улучшилась прозрачность финансирования системы здравоохранения.

      Однако медицинской реформе все еще сопротивляются, потому что не понимают ее сути. Поэтому необходимо улучшать коммуникацию между правительством и обществом – разъяснять детали земельной и медицинской реформ.

      Когда в стране происходят серьезные изменения, правительство не имеет права проваливать коммуникацию с общественностью.

      Это не о ваших личных рейтингах, не о том, что вас "снесут", а о том, что просто, возможно, у страны больше не будет шанса,
      – подытожил Зеленский.

      Ранее новый премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что его правительство продолжит и планирует успешно завершить реформу здравоохранения в Украине.

      Правила первого секса: советы для новичков
      10 марта
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Медицинская реформа Рынок земли Владимир Зеленский Новости Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      10 марта , 22:30 Коллапс судебной системы близко: Зеленский сознательно не разблокирует реформу
      Роман Маселко
      10 марта , 22:00 Свобода и демократия мира под угрозой
      Уляна Супрун
      9 марта , 20:15 Обвал на биржах: что следует знать о масштабном падение фондовых рынков
      Тетяна Панасюк
      8 марта , 17:26 Муж принял 13-летнего мальчика после того, как родители-усыновители покинули его в больнице
      Марія Бондар
      10 марта , 21:27 Саудовская Аравия против России: почему началась и чем завершится нефтяная война
      Анатолій Максимов
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук