У страны может не быть другого шанса, – Зеленский пообещал завершить земельную и медреформу
Земельную реформу и реформу системы здравоохранения в Украине завершат, несмотря ни на какие препятствия. Причем правительство по поводу чувствительных вопросов в этих реформах будет лучше коммуницировать с обществом.
Об этом Президент Украины Владимир Зеленский рассказал Bloomberg, как написали в пресс-службе Офиса Президента 10 марта.
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О реформе рынка земли
Зеленский отметил, что за земельную реформу он ответственен вместе с правительством.
- Причем голосования за законопроект о рынке земли – это только первый этап реформы.
- Потом еще надо принять закон о референдуме и упорядочить земельные кадастры.
Президент уверен, что сопротивление оппозиции и блокирование правками принятия закона о рынке земель сельскохозяйственного назначения Верховной Радой не остановят.
Верховная Рада может окончательно принять закон о рынке сельскохозяйственной земли 19 – 20 марта, ведь депутатам осталось рассмотреть "всего" 720 поправок (было более 4 тысяч). Рассмотрение длится с 6 февраля.
О медицинской реформе
Первый этап медицинской реформы, по мнению Зеленского, был успешным:
- Удалось повысить зарплаты семейных врачей,
- Смогли улучшить материально-техническое состояние медучреждений,
- Улучшилась прозрачность финансирования системы здравоохранения.
Однако медицинской реформе все еще сопротивляются, потому что не понимают ее сути. Поэтому необходимо улучшать коммуникацию между правительством и обществом – разъяснять детали земельной и медицинской реформ.
Когда в стране происходят серьезные изменения, правительство не имеет права проваливать коммуникацию с общественностью.
Это не о ваших личных рейтингах, не о том, что вас "снесут", а о том, что просто, возможно, у страны больше не будет шанса,
– подытожил Зеленский.
Ранее новый премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что его правительство продолжит и планирует успешно завершить реформу здравоохранения в Украине.