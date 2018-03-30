У Супрун рассказали, сколько украинцев уже подписали декларации с врачами

В системе "Электронное здоровье" на сегодняшний день зарегистрировано 106 деклараций с терапевтами, педиатрами или семейными врачами.

Официально национальная кампания по выбору врача начинается 2 апреля, сообщает Правительственный портал. Однако процесс подписания деклараций с врачами начался еще в прошлом году, во время тестового режима работы электронного здравоохранения.

Каждый украинец должен определиться с терапевтом, педиатром или семейным врачом, которому он готов доверить свое здоровье. Подписанная декларация будет означать, что деньги за ваше обслуживание будут направлять именно в то заведение, в котором работает выбранный вами врач.

Читайте также: Как подписать декларацию с врачом: подробная инструкция (инфографика)

Национальная кампания по выбору врача, которая начнется в апреле, не имеет определенного срока: она будет продолжаться, пока все украинцы не определятся со своими врачами.

Вы сможете подписать декларацию как в апреле, так и в июне или октябре,

– говорится в сообщении Минздрава.

Однако стоит обратить внимание: каждый врач все же может иметь ограниченное количество пациентов, в частности, семейный врач – 1800, терапевт – 2000, педиатр – 900.

Читайте также: Семейные врачи, на старт: важные вопросы о подписании договора с врачом