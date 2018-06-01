У світі було багато випадків із інсценуванням смерті, але не можна так робити саме українцям

Є такий румун, він вже старий, звуть його Віргіл Таназ. Свого часу він був відомим румунським дисидентом, супротивником Чаушеску.

У 70-ті роки він був змушений побігти з Румунії до Франції.

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В Парижі він вів активну дисидентську діяльність проти режиму Чаушеску, навіть проголошував голодування, вимагаючи звільнення політв'язнів в Бухаресті.

І от, чаушескова сигуранца його теж "замовила". А виконавець теж взяв та й пішов до поліції. А поліція провела спецоперацію: симулювала його вбивство, запустила в пресі повідомлення про смерть румунського дисидента, відслідкувала організатора та взяла його на гарячому, та ще й зі списком чергових "цілей". Нічого не нагадує?

І ви знаєте, що? НІХТО в цілому світі не обурювався тим, що французька поліція обдурила суспільство, журналістів та всіх інших. Ніхто не закидав їй ніякі порушення, ніхто не розповідав, заламуючи руці – мовляв, як тепер цій клятій французькій владі довіряти?

Таки я питаю: а шо, французи якісь інші? Кращі за якихось там сиволапих українців, яким належить бути виключно безпомічними жертвами з дурнуватими керівниками? Тоді нас буде шкода, а от бути сильними та спритними нам зась, це лише французам можна?

У світі було багато випадків із інсценуванням смерті, чим українці гірші?

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