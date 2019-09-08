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      У Трампа исчерпалось терпение и он готов к торговой войне: кто теперь жертва

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      Дольд Трамп
      Дольд Трамп / Фото з відкритих джерел

      Терпению Дональда Трампа в вопросах с ЕС приходит конец и он готов к торговой войне на новом фронте.

      Похоже, президент США Дональд Трамп вошел во вкус объявления торговых войн, и следующий его шаг может касаться уже не столько Китая, сколько – Европы.

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      Как известно, свои мысли, нарративы, идеи и просто анонсирование будущих шагов Трамп сообщает через страничку в Twitter. Так произошло и накануне, когда президент США процитировал американского бизнесмена Самуэля Зелла, написав: "Европа всегда была среди тех, кто проводит самую протекционистскую политику. Они сидят у себя и говорят, ну и дела, мы следующие?" и тут же подчеркнул: "Может быть, и так!"

      До недавних пор торговая война между США и Европейским союзом откладывалась в долгий ящик, в частности, было отложено дополнительное введение 25% пошлин на автомобили и детали из ЕС. В первую очередь такое введение пошлин ударило бы по Германии, которую Трамп неоднократно обвинял в покупках российского газа.

      Но, похоже на волне тотального давления на Китай, терпение у Трампа в вопросах с ЕС исчерпалось, и он готов действовать. Причем уже в очень скором будущем. И эти действия явно не скажутся положительно на мировой экономике, а как раз наоборот, спровоцируют турбулентные явления, которые если в случае с КНР коснулись Старого Света постольку поскольку, теперь накроют Европу в полной мере.

      И, конечно же, в этих турбулентных моментах будут играть немаловажную роль и пикирующие цены на сырье, в частности, газ и нефть. А потому, в активности Трампа, как говорится, нет худа без добра.

      Наблюдаем!

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      Автор: Злой Одессит
      Теги: Новости политики Новости России Новости США Публикации Дональд Трамп Европа Торговля Китай
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