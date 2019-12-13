В центре Киева горел ресторан
В одном из ресторанов Печерского района, в самом центре Киева, произошел пожар – загорелась кухня. К счастью, огонь удалось быстро потушить. В противном случае могла возникнуть опасность для людей, которые жили в 5-этажном доме, на первом этаже которого ресторан и находился.
12 декабря в половине десятого вечера ГСЧС получила сообщение о пожаре в одном из заведений общественного питания на улице Бассейной, 1/2 в Киеве (это Печерский район столицы).
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Пожарно-спасательная бригада, которая оперативно прибыла на место по вызову, обнаружила, что загорелась кухня ресторана.
Этот ресторан расположен на первом этаже 5-этажного жилого дома. То есть, распространение огня грозило бы имуществу, жизни и здоровью его жителей.
- К слову, посетителей ресторана персонал заведения эвакуировал еще до прибытия пожарных.
Согласно информации ДСНС, пожар ликвидировали в 22:45. Следствием чрезвычайной ситуации стали лишь повреждена мебель и почерневшие стены и потолок. Ни один человек не пострадал.
Тушили огонь 6 пожарных машин и 26 спасателей.
12 декабря еще один пожар произошел в Одессе: в частном саду "Мандарин" вроде бы взорвался генератор.
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