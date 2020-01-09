В центре Киева запретили парковаться на 19 улицах: инфографика
В Киеве запретили парковку авто на 19 улицах. Во время новогодних праздников эти ограничения были сняты.
Центр организации дорожного движения в фейсбуке сообщил, что в центре Киева от 9 января 104 дорожных знака "Стоянка запрещена" возобновили свое действие.
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Авто запрещено оставлять на 19 локациях:
- улица Большая Житомирская (от Олеся Гончара до Владимирской);
- улица Михайловская;
- улица Олеся Гончара (от Большой Житомирской до Ярославова Вала);
- улица Стрелецкая;
- улица Золотоворотская;
- переулок Рыльский;
- переулок Георгиевский;
- улица Рейтарская (от Золотоворотской до Олеся Гончара);
- улица Ярославов Вал (от Олеся Гончара до Владимирской);
- улица Прорезная;
- улица Бориса Гринченко;
- переулок Тараса Шевченко;
- улица Софиевская;
- улица Аллы Тарасовой;
- переулок Михайловский (от улицы Софиевской до улицы Михайловской);
- улица Малая Житомирская;
- улица Трехсвятительская (от Крещатика до Трехсвятительской, 4);
- улица Костельная;
- улица Владимирская (от Большой Житомирской до Десятинного переулка и от улицы Богдана Хмельницкого до Прорезной).
Парковаться на указанных улицах можно было только с 24 декабря по 7 января в связи с массовыми гуляниями.
Центр организации дорожного движения призвал соблюдать правила и оставлять авто на платных площадках или там, где это разрешено.
В центре Киева запретили парковаться на 19 улицах: инфографика 24 канала
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