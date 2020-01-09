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      В центре Киева запретили парковаться на 19 улицах: инфографика

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      В центре Киева запретили парковаться на 19 улицах / pinterest.com

      В Киеве запретили парковку авто на 19 улицах. Во время новогодних праздников эти ограничения были сняты.

      Центр организации дорожного движения в фейсбуке сообщил, что в центре Киева от 9 января 104 дорожных знака "Стоянка запрещена" возобновили свое действие.

      Кстати: В Киеве заработали пункты приема новогодних елок: почему это важно

      Авто запрещено оставлять на 19 локациях:

      • улица Большая Житомирская (от Олеся Гончара до Владимирской);
      • улица Михайловская;
      • улица Олеся Гончара (от Большой Житомирской до Ярославова Вала);
      • улица Стрелецкая;
      • улица Золотоворотская;
      • переулок Рыльский;
      • переулок Георгиевский;
      • улица Рейтарская (от Золотоворотской до Олеся Гончара);
      • улица Ярославов Вал (от Олеся Гончара до Владимирской);
      • улица Прорезная;
      • улица Бориса Гринченко;
      • переулок Тараса Шевченко;
      • улица Софиевская;
      • улица Аллы Тарасовой;
      • переулок Михайловский (от улицы Софиевской до улицы Михайловской);
      • улица Малая Житомирская;
      • улица Трехсвятительская (от Крещатика до Трехсвятительской, 4);
      • улица Костельная;
      • улица Владимирская (от Большой Житомирской до Десятинного переулка и от улицы Богдана Хмельницкого до Прорезной).

      Парковаться на указанных улицах можно было только с 24 декабря по 7 января в связи с массовыми гуляниями.

      Центр организации дорожного движения призвал соблюдать правила и оставлять авто на платных площадках или там, где это разрешено.

      київ заборона паркуватися парковка києва вулиці перелік центр
      В центре Киева запретили парковаться на 19 улицах: инфографика 24 канала

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Публикации Новости Киева Транспорт Инфографика
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