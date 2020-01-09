В Киеве запретили парковку авто на 19 улицах. Во время новогодних праздников эти ограничения были сняты.

Центр организации дорожного движения в фейсбуке сообщил, что в центре Киева от 9 января 104 дорожных знака "Стоянка запрещена" возобновили свое действие.

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Авто запрещено оставлять на 19 локациях:

улица Большая Житомирская (от Олеся Гончара до Владимирской);

улица Михайловская;

улица Олеся Гончара (от Большой Житомирской до Ярославова Вала);

улица Стрелецкая;

улица Золотоворотская;

переулок Рыльский;

переулок Георгиевский;

улица Рейтарская (от Золотоворотской до Олеся Гончара);

улица Ярославов Вал (от Олеся Гончара до Владимирской);

улица Прорезная;

улица Бориса Гринченко;

переулок Тараса Шевченко;

улица Софиевская;

улица Аллы Тарасовой;

переулок Михайловский (от улицы Софиевской до улицы Михайловской);

улица Малая Житомирская;

улица Трехсвятительская (от Крещатика до Трехсвятительской, 4);

улица Костельная;

улица Владимирская (от Большой Житомирской до Десятинного переулка и от улицы Богдана Хмельницкого до Прорезной).

Парковаться на указанных улицах можно было только с 24 декабря по 7 января в связи с массовыми гуляниями.

Центр организации дорожного движения призвал соблюдать правила и оставлять авто на платных площадках или там, где это разрешено.



В центре Киева запретили парковаться на 19 улицах: инфографика 24 канала