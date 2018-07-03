У украинского боксера Беринчика умер новорожденный сын
В семье чемпиона WBO Oriental в легком весе украинца Дениса Беринчика (9-0, 6 КО) случилось горе – умер его новорожденный сын Тимур.
Об этом сам боксер сообщил в Instagram, где разместил фото, на которой он держит белый гроб.
"Сын мой Вечный ангел. Беринчик Тимур Денисович. Вечная память", – говорится в описании к фото.
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Стоит отметить, что сын Тимур у боксера родился 16 июня 2018 года, а умер через две недели – 30 июня 2018 года. Причины смерти пока неизвестны.
Редакция 24 канала приносит свои соболезнования семье Дениса Беринчика.
Источник: 24 Канал
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