У украинского боксера Беринчика умер новорожденный сын

В семье чемпиона WBO Oriental в легком весе украинца Дениса Беринчика (9-0, 6 КО) случилось горе – умер его новорожденный сын Тимур.

Об этом сам боксер сообщил в Instagram, где разместил фото, на которой он держит белый гроб.

"Сын мой Вечный ангел. Беринчик Тимур Денисович. Вечная память", – говорится в описании к фото.

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Стоит отметить, что сын Тимур у боксера родился 16 июня 2018 года, а умер через две недели – 30 июня 2018 года. Причины смерти пока неизвестны.

Редакция 24 канала приносит свои соболезнования семье Дениса Беринчика.