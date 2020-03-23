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      У украинского политзаключенного возможен коронавирус, но Россия не допускает к нему врачей

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      У Сервера Мустафаева, которого незаконно арестовала оккупационная российская власть в Крыму, есть симптомы коронавируса. Впрочем, несмотря на угрозу жизни политзаключенного, россияне не допускают к нему врачей.

      Из-за необеспечения необходимого медицинского обследования и лечения Мустафаева МИД Украины выразил решительный протест России.

      Важно Первый случай коронавируса зафиксировали в оккупированном Крыму

      У российского пленника присутствует большинство симптомов, присущих новому коронавирусу – высокая температура, сухой кашель, сильная головная боль и слабость.

      Учитывая пандемию коронавирусной инфекции, это тревожные симптомы, которые игнорируются российской стороной,
      – отмечает Министерство иностранных дел.

      Внешнеполитическое ведомство отметило необходимость немедленно провести медицинское обследование украинцу в специализированном медицинском учреждении.

      "Мы обеспокоены тем, что влияние пандемии на медицинскую безопасность в тюрьмах России и на оккупированных территориях может иметь системный характер, что поставит под серьезную угрозу здоровье и жизнь незаконно удерживаемых граждан Украины", – заявили в МИД.

      Резюмируя, в Министерстве подчеркнули, что пандемия нового вируса, которая не учитывает границ или национальной принадлежности – это хорошая возможность для России вспомнить, что такое общечеловеческие ценности.

      Что известно про Сервера Мустафаева?Сервер Мустафаев – крымскотатарский активист и правозащитник. Он является координатором правозащитной организации "Крымская солидарность", которая занимается защитой крымчан от преследования оккупантами.

      Из-за активной общественной деятельности россияне по сфабрикованному делу посадили Мустафаева в тюрьму еще больше двух лет назад. Его, как и большинство крымских татар, оккупанты безосновательно обвинили в "планировании терроризма".

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине МИД Украины Новости политики Новости России Украина – Россия Украинцы в плену РФ Крымские татары Новости Крыма Аннексия Крыма
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