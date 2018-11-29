У Украины есть 29 россиян, которых можно обменять на наших моряков, – Снегирев

Украинских моряков, которые сейчас находятся в плену оккупантов, можно будет обменять на россиян, которые уже находятся в наших тюрьмах.

Об этом сказал сопредседатель гражданской инициативы "Права Справа" Дмитрий Снегирев.

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По его словам, нужно выходить из этой ситуации в любом формате: либо в формате Минском, либо в формате нормандском – с предложением обмена украинских военнопленных на задержанных россиян.

29 россиян находятся в местах лишения свободы на территории Украины. Я хотел бы напомнить, что на момент большого обмена – имеется в виду обмен, который состоялся год назад – этих русских не отдали. Поэтому сейчас их можно обменять на украинских моряков,

– ответил Снегирев.

Видеокомментарий Дмитрия Снегирева о пленных украинских моряках:

Напомним, три украинских корабля "Никополь", "Бердянск" и "Ян Капа" были атакованы россиянами 25 ноября в Азовском море во время приближения к Керченскому проливу. Российские ФСБшники таранили и стреляли по украинским морякам, в результате чего трое были ранены. После этого 24 наших бойцов захватили и взяли в плен. В течение вторника и среды оккупационный суд в Керчи уже арестовал их на 2 месяца – до 25 января, в том числе и раненых.

После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. А Россия блокирует украинские суда и порты в Азовском море.