У Украины отобрали Чемпионат Европы по спортивной борьбе среди кадетов

Сильные кадеты Европы не приедут в Украину. Ведь Чемпионат Европы по спортивной борьбе среди кадетов, который должен был состояться в Киеве 21-29 апреля 2018, перенесли в Македонию.

Соответствующее разъяснение ситуации появилось на сайте Ассоциации спортивной борьбы Украины.

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(Чемпионат перенесли, – 24) всвязи с невозможностью предоставления в полной мере государственных гарантий для обеспечения равных возможностей участия спортсменов всех без исключения стран-членов Международного Олимпийского Комитета, – объясняют в ассоциации.

Вероятнее всего, речь идет о команде России, которая не может быть допущена полным составом на ЧЕ в Киев, если кто-то из членов команды в свое время побывал в аннексированном Крыму (после 2014 года).

Турнир перенесен в Македонию в Скопье, ориентировочно на 14-20 мая 2018.