У Украины сократились международные резервы: в НБУ объяснили, куда делись деньги
Международные резервы Украины в июле 2018 года сократились на 1,3% и по состоянию на 1 августа составили 17 миллиардов 748 долларов. Сокращение золотовалютных резервов вызвано осуществлением платежей по госдолгу.
Об этом сообщается на сайте Нацбанка Украины.
В НБУ уточнили, что 321,5 миллион долларов был направлен на обслуживание и погашение госдолга в иностранной валюте, из которых 231,6 миллиона долларов – по номинированным в иностранной валюте облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ).
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На объем резервов также повлияли интервенции НБУ на межбанковском валютном рынке.
"Учитывая превышение спроса на валюту над ее предложением второй месяц подряд Нацбанк в июле продолжил продажу иностранной валюты на межбанковском рынке для сглаживания чрезмерных колебаний обменного курса", – говорится в сообщении НБУ.
Там также заверили, что на сегодня объем международных резервов покрывает 3 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств и текущих операций правительства и НБУ.