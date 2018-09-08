У Украины заметен прогресс при работе с мячом – тренер Словакии перед матчем с Украиной

Главный тренер сборной Словакии Ян Козак перед матчем против Украины выразил мнение, что обе команды мало изменились с момента своей последней встречи.

Особенно наставник словаков обратил внимание на игру Украины перед поединком Лиги наций.

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Украина давно играет в одном стиле, приходят сильные футболисты. Есть ли прогресс у Украины? Да, в динамике при работе с мячом тоже появились новые игроки, которые достигли нового уровня. Поэтому завтра у нас будет тяжелая игра. Вопросы к игрокам? Да, они остались. И по составу тоже. Есть небольшие повреждения у футболистов, поэтому с основой определюсь в день игры, – отметил Ян Козак.

Отметим, что матч Лиги наций Украина – Словакия состоится в воскресенье, 9 сентября, на "Арене Львов". Начало – в 16:00.

Напомним, что в матче первого дня Лиги наций сборная Украины справилась с Чехией на территории соперника (1:2).

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