У умерших на Бали украинцев коронавирус не обнаружили, за дело взялась полиция
Проведенные тесты не выявили коронавирус у супружеской пары украинцев, которых нашли мертвыми в гостинице на индонезийском острове Бали. Следов насилия на телах не нашли, поэтому до сих пор остается вопрос от чего именно умерли супруги.
Об отрицательных результатах тестов на коронавирус у украинцев сообщил глава департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев в комментарии УНИАН.
Важно Двух украинцев нашли мертвыми на Бали: известна вероятная причина смерти
В связи с этим, правоохранительными органами Индонезии возбуждено уголовное дело по факту смерти наших сограждан. В настоящее время проводится расследование,
– рассказал дипломат.
В рамках этого дела индонезийская полиция планирует провести вскрытие наших сограждан. Все для того, чтобы установить точную причину их смерти.
Посольство Украины в Индонезии уже предоставило местным правоохранителям контактные данные дочери погибших. Именно к ней они будут обращаться за разрешением на вскрытие.
Что известно о смерти украинцев на Бали?Инцидент произошел еще 28 апреля. Тогда супружескую пару украинцев возрасте 52 и 54 года нашли мертвыми в номере отеля на индонезийском острове Бали.
Одной из возможных причин смерти назвали коронавирус. Правда, их знакомые утверждали, что те умерли из-за некачественного алкоголя. Мол, перед смертью они как раз праздновали день рождения сына.
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