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      У умерших на Бали украинцев коронавирус не обнаружили, за дело взялась полиция

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      На Бали умерли двое украинский - погибшие не болели коронавирус
      Умершие на Бали украинцы не болели коронавирусом / travelingera.com

      Проведенные тесты не выявили коронавирус у супружеской пары украинцев, которых нашли мертвыми в гостинице на индонезийском острове Бали. Следов насилия на телах не нашли, поэтому до сих пор остается вопрос от чего именно умерли супруги.

      Об отрицательных результатах тестов на коронавирус у украинцев сообщил глава департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев в комментарии УНИАН.

      Важно Двух украинцев нашли мертвыми на Бали: известна вероятная причина смерти

      В связи с этим, правоохранительными органами Индонезии возбуждено уголовное дело по факту смерти наших сограждан. В настоящее время проводится расследование,
      – рассказал дипломат.

      В рамках этого дела индонезийская полиция планирует провести вскрытие наших сограждан. Все для того, чтобы установить точную причину их смерти.

      Посольство Украины в Индонезии уже предоставило местным правоохранителям контактные данные дочери погибших. Именно к ней они будут обращаться за разрешением на вскрытие.

      Что известно о смерти украинцев на Бали?Инцидент произошел еще 28 апреля. Тогда супружескую пару украинцев возрасте 52 и 54 года нашли мертвыми в номере отеля на индонезийском острове Бали.

      Одной из возможных причин смерти назвали коронавирус. Правда, их знакомые утверждали, что те умерли из-за некачественного алкоголя. Мол, перед смертью они как раз праздновали день рождения сына. 

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Жертвы МИД Украины Коронавирус COVID-19 Индонезия
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