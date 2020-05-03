У умерших на Бали украинцев коронавирус не обнаружили, за дело взялась полиция

Проведенные тесты не выявили коронавирус у супружеской пары украинцев, которых нашли мертвыми в гостинице на индонезийском острове Бали. Следов насилия на телах не нашли, поэтому до сих пор остается вопрос от чего именно умерли супруги.

Об отрицательных результатах тестов на коронавирус у украинцев сообщил глава департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев в комментарии УНИАН.

Важно Двух украинцев нашли мертвыми на Бали: известна вероятная причина смерти

В связи с этим, правоохранительными органами Индонезии возбуждено уголовное дело по факту смерти наших сограждан. В настоящее время проводится расследование,

– рассказал дипломат.

В рамках этого дела индонезийская полиция планирует провести вскрытие наших сограждан. Все для того, чтобы установить точную причину их смерти.

Посольство Украины в Индонезии уже предоставило местным правоохранителям контактные данные дочери погибших. Именно к ней они будут обращаться за разрешением на вскрытие.

Что известно о смерти украинцев на Бали?Инцидент произошел еще 28 апреля. Тогда супружескую пару украинцев возрасте 52 и 54 года нашли мертвыми в номере отеля на индонезийском острове Бали.



Одной из возможных причин смерти назвали коронавирус. Правда, их знакомые утверждали, что те умерли из-за некачественного алкоголя. Мол, перед смертью они как раз праздновали день рождения сына.