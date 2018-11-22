У Усика произошли изменения в команде

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик определился, кто его будет тренировать.

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По словам боксера, его новым тренером будет Юрий Ткаченко, с которым он был в одной команде во время своей любительской карьеры.

Я начал сотрудничать с Юрием Ивановичем Ткаченко, с этим тренером очень давно знаком, в любителях были в одной команде. Дениса Беринчика Юрий Иванович тренировал. И плюс они очень хорошо общаются с Анатолием Николаевичем (Ломаченко),

– сказал Усик.

Кроме того, Александр отметил работу Анатолия Ломаченко, который готовил его к Мурату Гассиеву и Тони Бэллью.

Напомним, что абсолютный чемпион мира Александр Усик поднялся на четвертую строчку рейтинга лучших боксеров независимо от весовой категории-журнала The Ring.