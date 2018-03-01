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У вас потрясающая страна, – известная певица Лара Фабиан призналась в любви к Украине

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Лара Фабиан рассказала о любви к Украине
Лара Фабиан рассказала о любви к Украине / Фото из открытых источников

Всемирно известная бельгийская певица Лара Фабиан призналась, что безумно любит Украину и даже снималась здесь в музыкальном фильме.

Об этом звезда рассказала в интервью изданию "Факты".

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"Мне хорошо в Бельгии, во Франции. И Украину люблю. Здесь я снялась в музыкальном фильме "Мадемуазель Живаго", песни из которого исполняю на концертах до сих пор. Я несколько раз была в Киеве, ездила в Нежин. У вас потрясающая страна, я душой болею за Украину!", – подчеркнула Фабиан.

Как известно, музыкальный фильм "Мадемуазель Живаго" снимали во Львове в 2010 году. Лара Фабиан исполняла главную роль в картине. Режисером картины выступил Алан Бадоев, а музыку написал Игорь Крутой.

Напомним, в Киеве 2-4 марта пройдут концерты известной певицы Лары Фабиан во Дворце Украина.

Кто такая Лара Фабиан? Настоящее имя – Лара Крокер. Бельгийская и канадская певица сопрано, известная всему миру сильным вокалом и филигранной техникой исполнения. Исполняет песни на французском, английском, итальянском языках, на которых свободно разговаривает в жизни, а также испанском, португальском, русском и других языках. Имеет бельгийское и канадское гражданство. Самые известные ее композиции – "Je suis malade", "Je t'aime", "Adagio" давно называют классикой. Лара Фабиан впервые приехала в Украину с концертами более десяти лет назад.

Теги: Новости Украины Музыка LifeStyle
Источник: 24 Канал
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