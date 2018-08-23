У вас синдром в Киеве. Мозгов вообще нет, – Вернидуб удаленному футболисту "Зари"

Полузащитник Богдан Леднев подвел "Зарю" в матче против "РБ Лейпциг" в рамках Лиги Европы, получив красную карточку на 16-й минуте за то, что лежа ударил ногами Марсело Сараччи.

Юрий Вернидуб грубо сопровождал футболиста, пока тот покидал поле, пишет SportArena.

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Ты что, ты сейчас оставил нас вдесятером! Бл**ь, у вас синдром там в Киеве. Мозгов вообще нет,

– крикнул Вернидуб своему футболисту.

Отметим, что Богдан Леднев выступает за "Зарю" на правах аренды из "Динамо".

Напомним, "Заря" в меньшинстве сыграла вничью с "РБ Лейпциг" в Лиге Европы. Владельца места в группе Лиги Европы определят уже в четверг, 30 августа, в Германии.

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Видео момента со словами Вернидуба удаленному Ледневу