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Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса

У ведущего Тимура Мирошниченко родилась дочь

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Тимур Мирошниченко впервые стал отцом
Тимур Мирошниченко впервые стал отцом / Instagram / @timur.miroshnychenko

Украинский ведущий Тимур Мирошниченко, который недавно признался, что роды у его жены Инны должны состояться 15-16 июня, стал отцом дочери сегодня, 18 июня.

Радостную весть о рождении первенца Тимур сообщил в своем Instagram.

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"Привет, мир! Знакомься, это – Мирошниченко Мия Тимуривна! Родилась 18.06.2018 в 02.48! И с каждым днем мы будем знакомиться с тобой ближе!", – говорится в заметке ведущего.


Тимур Мирошниченко впервые стал отцом

В свою очередь счастливая мамочка Инна добавила фото с инициалами дочери, на которых указан вес, рост, дата и час рождения дочери. Женщина поделилась, что первенец родился как "по прогнозу".

"18 июня – отличная дата, чтобы родиться", – сказал Тимур, когда врачи еще в феврале спрогнозировали нам роды на 15-16, которые уже тогда были заняты у него для работы. Восемнадцатого, так восемнадцатого. Папина дочка, что сказать, – смешно подписала фото звездная мамочка.


Супруги Тимур и Инна Мирошниченко впервые стали родителями

Тимур также добавил в свои Instagram-Stories трогательное видео с женой Инной, которая держит новорожденную дочку, добавив подпись: "Это моя дочь".


Супруги Тимур и Инна Мирошниченко впервые стали родителями

Напомним, что в апреле Тимур Мирошниченко и Инна приняли участие в совместной фотосессии для издания "Viva!", Где и сделали официальное заявление об ожидании первенца. Уже позже они признались, что на момент их свадьбы 21 января жена ведущего находилась на 5 месяце беременности.

Теги: LifeStyle Новости Украины Дети
Источник: 24 Канал
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