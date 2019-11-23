У ветерана АТО полностью сгорел дом: фото

У ветерана АТО, патрульного из Белой Церкви Василия Коряка в ночь на 23 ноября дотла сгорел дом. Пожар начался очень быстро, пока семья еще не спала. Все остались целыми и невредимыми.

Причиной пожара могло стать замыкание электропроводки в сарае, который был вплотную к дому, сообщил в фейсбуке сам Коряк.

Читайте также: Умер ветеран АТО Панов, которого жестоко избили в Киеве

"Когда я выскочил – уже ничего не смог сделать со своими тремя огнетушителями. Не диверсия и не поджог, точно. Все живы, успели. Документы, оружие, какую-то часть вещей тоже вынесли. Машины успели отогнать. Живем у родителей (соседний дом), еда и одежда есть ", – говорится в сообщении погорельца.

Ветеран отметил, что никогда не просил о помощи, однако сейчас она ему нужна.



Сгоревший дом ветерана АТО / Фото с фейсбук-страницы Мартина Бреста

Жена АТОшника с никнеймом Оксана Джастми поблагодарила в фейсбуке за поддержку. Она также сообщила, что семья планирует восстанавливать дом.