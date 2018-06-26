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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

У ветерана войны на Донбассе, который остался без ног, дерзко украли жизненно необходимые вещи

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Александр Чалапчий
Александр Чалапчий / Viva

Накануне в Киеве неизвестные ограбили автомобиль Александра Чалапчия – ветерана войны на Донбассе, что в результате боевых действий потерял обе ноги. Кроме того, воин является участником украинской команды "Игр непокоренных".

Об этом сам защитник Украины сообщил на своей странице в Facebook.

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"Вот так началось утро. Скоты похитили рюкзак синего цвета, в котором были вещи и документы, а самое главное – зарядку от протезов", – отметил Александр Чалапчий.

Кроме того, ветеран войны опубликовал соответствующие фото. На кадрах видно, что злоумышленники перед кражей разбили в машине стекло.

К слову, как написал Алексей Краснощеков, технические и другие средства реабилитации могут быть досрочно заменены на основании справки об угоне, поэтому он порекомендовал бывшему военному обратиться в полицию, чтобы те зафиксировали факт преступления.

Напомним, недавно в Киеве ограбили председателя Конституционного суда Литвы Дайнюса Жалимаса.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Криминальные новости Ограбления Новости Киева
Источник: 24 канал
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